Голосовой ввод помог московским рентгенологам заполнить более 100 тыс. протоколов

Московские рентгенологи смогли выполнить на 20% больше исследований благодаря голосовому вводу заключений, сообщает ТАСС. Технология позволяет не тратить время на внесение информации вручную. Врачу достаточно надиктовать текст при помощи джойстика-микрофона, а программа внесет нужные данные в соответствующие поля протокола. Решение – продукт Voice2Med – голосовое заполнение медицинских протоколов на основе искусственного интеллекта, разработано группой компаний ЦРТ (входит в экосистему «Сбера»). Развитие продукта реализовано в синергии с Центром диагностики и телемедицины.

Внедрение подобных решений возможно благодаря единой цифровой платформе здравоохранения. Она разработана столичными комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий.

«Если сравнивать ситуацию с обработкой результатов лучевых исследований сейчас и несколько лет назад, то разница просто колоссальная. За последние годы время от загрузки исследования в систему до получения описания существенно сократилось и сейчас может занимать всего несколько минут. Только использование системы голосового ввода при описании исследований позволило нашим специалистам ускорить этот процесс и выполнять на 20% больше исследований за то же время, что бывает особенно актуально в периоды повышенной нагрузки. Всего же на сегодня с помощью этой технологии заполнено уже более 100 тыс. протоколов исследований», — сказал Сергей Морозов, директор Центра диагностики и телемедицины.

Голосовой помощник создан на базе искусственного интеллекта. Он помогает экономить время на бумажной работе и уделять больше внимания исследованиям.

Проект по использованию технологии голосового ввода при описании результатов лучевых исследований был запущен в семи городских поликлиниках, а впоследствии распространен на все взрослые поликлиники столицы. Программа автоматически распознает слова и набирает текст в окне описания, врачу нужно только проверить готовое заключение перед отправкой.

Сервис особенно эффективен при обработке объемных исследований компьютерной, магнитно-резонансной томографии и цифровой рентгенографии. Технология также полезна в случаях, когда нужно описать результаты флюорографии или маммографии.

При этом в систему заложена возможность пополнения словарной и терминологической базы по мере использования. Сейчас точность распознавания программой узкопрофессиональных терминов и формулировок составляет 97%.

Сегодня технологией голосового ввода пользуются врачи всех московских поликлиник, которые работают на оборудовании, подключенном к единому радиологическому информационному сервису Единой медицинской информационно-аналитической системы. После того как все аналоговое оборудование заменят на цифровое в рамках нового стандарта московских поликлиник, новый сервис станет неотъемлемой частью повседневной работы всех учреждений амбулаторного звена при проведении любых диагностических исследований.