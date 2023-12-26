«Яндекс ID» получил международный сертификат безопасности

«Яндекс ID» получил международный сертификат безопасности ISO/IEC 27001. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

В ходе тестирований и проверок независимыми экспертами изучались организационные и технические процессы обеспечения кибербезопасности, политика компании и ее реализация на практике.

ISO/IEC 27001 — это международный стандарт, который определяет требования к системе управления информационной безопасностью (ISMS). Это означает, что компания предотвращает утечки данных и несанкционированный доступ к ним, а также гарантирует бесперебойное выполнение критически важных функций в условиях инцидентов безопасности.

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Проверка проводится относительно трех ключевых критериев обеспечения безопасности данных: конфиденциальности, целостности и доступности. Наличие такого сертификата доказывает, что данные пользователей «Яндекс ID» надежно защищены в соответствии с лучшими мировыми стандартами безопасности.

«Яндекс ID» — это единый аккаунт для входа в Go, «Еду», «Почту», «Диск», «Кинопоиск», «Музыку», остальные сервисы «Яндекса» и в центр управления личными данными. С помощью «Яндекс ID» авторизация доступна на сервисах «Яндекса», а также на более чем 15 тыс. других сайтов и мобильных приложений.