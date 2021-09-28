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В «Яндекс ID» появился центр поддержки

В личном кабинете «Яндекс ID» в разделе «Центр поддержки» собрали переписку с «Лавкой», «Музыкой», «Услугами» и другими сервисами. Пользователи смогут найти нужное сообщение, продолжить диалог или начать новый.

Переписка с сервисами представлена в виде чатов, даже если сначала общение происходило по почте. Чаты отсортированы хронологически, для навигации есть встроенный поиск. Это поможет, например, найти присланный когда-то промокод.

Через «Центр поддержки» можно связаться сервисами «Музыка», «Кинопоиск», «Услуги», «Станция», «Заправки», «Инвестиции», «Объявления», «Мессенджер», «Афиша», «Кью» и сам «Яндекс ID». Помимо истории обращений, в личном кабинете пользователя хранятся его личные данные (например, адрес и телефон), платежные карты для Yandex Pay и история платежей. С его помощью можно управлять подписками и оставлять отзывы на фильмы, места и товары.

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