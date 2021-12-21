Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

«Яндекс ID» запустил мгновенный вход для сайтов партнеров

«Яндекс» запустил новый инструмент для партнеров — «Мгновенный вход». С его помощью магазины могут подсказывать пользователям, что у них есть возможность авторизоваться через «Яндекс ID». Это ускорит оформление заказов и, как следствие, поможет увеличить конверсию. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Когда человек регистрируется на сайте или оформляет покупку, его просят ввести имя, адрес и другие данные. При авторизации через «Яндекс ID» они автоматически подтянутся из аккаунта на «Яндексе» — разумеется, с разрешения пользователя. Человеку не придется вводить их вручную и придумывать пароль. В какой момент предлагать людям авторизацию через «Яндекс», решает сам магазин. Он может сделать это, когда человек только открыл сайт или, например, перешел к выбору товара. Вот как это будет выглядеть:

yaid.jpg

Мгновенный вход

«Мгновенный вход» уже подключили несколько площадок, в том числе интернет-магазин «Ютека». По данным площадки, такой способ регистрации выбрали 11% пользователей. Он занимал в среднем на 10 секунд меньше времени, чем другие. А количество брошенных корзин, когда клиент начинает оформлять заказ, но потом бросает, уменьшилось на 5%.

«Яндекс» использует открытый протокол авторизации OAuth 2.0, так что подключить мгновенную авторизацию не сложно. Достаточно зарегистрироваться на OAuth-сервере «Яндекса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти запретили работу платежной системы Telepay

Amazon сломала половину интернета во второй раз за неделю. Причины неизвестны

США в строжайшей тайне разработали систему онлайн-голосования, которая обернулась пшиком

«Делимобиль» нашел новый путь на биржу

«Яндекс» научился искать товары на фото

Популярные VPN бесполезны: Они врут пользователям и не спасают от слежки

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие электронные книги 2021 года: выбор ZOOM

8 полезных подарков для пользователей техники Apple

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022