Какие ошибки чаще всего исправляют нейросети «Яндекс Браузера»

Ко Дню русского языка аналитики «Яндекс Браузера» составили рейтинг самых распространенных орфографических и пунктуационных ошибок, которые исправляют нейросети. Функция нейроредактирования помогает пользователям Браузера проверить и улучшить свой текст: например, комментарий в соцсетях, отзыв на товар или электронное письмо. С февраля 2024 г., когда в «Браузере» появилась функция нейроредактирования «Помочь с текстом», ее использовали 14 млн раз. Чаще всего нейросети «Яндекс Браузера» исправляли пунктуационные ошибки — они встречаются в два раза чаще орфографических. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Орфографические ошибки

Самая распространенная орфографическая ошибка — неправильное написание заглавных и строчных букв, например, в названиях городов и стран, именах и местоимениях. На долю этих ошибок приходится 31% исправлений. На втором месте опечатки (26,3%) — например, когда нарушен порядок букв в словах (быьт вместо быть), пропущена буква (нейрсети вместо нейросети), добавлена лишняя (букпва вместо буква) или заменяется другой (гусб вместо гусь). Третье место занимают ошибки в согласовании слов в падеже и роде (15,1%). На четвертом месте — ошибки в словарных словах (8,1%), на пятом — в дефисном написании местоимений и сложных слов (4,2%).

Пунктуационные ошибки

Чаще всего нейросети меняют в тексте дефис на тире — доля таких исправлений составляет 17,2%. Второе место занимает точка, которую забывают ставить в конце предложения (15,7% исправлений). На третьем месте — запятые в сложноподчиненном предложении (12,3%), на четвертом — запятые при обращениях и вводных оборотах (9,3%). Закрывают топ-5 ошибок запятые в сложносочиненном предложении — на них приходится 6,9% исправлений.

Чтобы воспользоваться функцией нейроредактирования в «Яндекс Браузере», нужно набрать текст в поле ввода на сайте или в веб-приложении и выбрать опцию «Помочь с текстом». Нейросети не только исправят орфографические и пунктуационные ошибки, но и помогут сделать текст лаконичнее, улучшить стиль или перевести.