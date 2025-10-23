«Яндекс Браузер» для организаций существенно расширил функции безопасности на мобильных устройствах

Мобильный «Яндекс Браузер» для организаций теперь поддерживает обнаружение взлома и проверку безопасности устройств, защиту от обхода политик безопасности, защищенное хранилище (technical preview) и защиту паролем. Новые функции делают браузер выгодной альтернативой решениям для управления мобильными приложениями (Mobile application management, MAM) в ИT-инфраструктурах, где ключевые сервисы реализованы в веб-формате. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Обнаружение взлома позволяет узнать, если на девайс установили альтернативную прошивку. Такое ПО предоставляет пользователю расширенные возможности. Например, на iOS можно устанавливать приложения не только из App Store. Однако безопасность при этом страдает: взломанные устройства легче заразить вредоносным ПО.

Проверка безопасности определяет, соответствует ли девайс требованиям, действующим в организации. Если устройство содержит уязвимости, не защищено антивирусом или было взломано, оно может представлять опасность для корпоративной сети. Функция проверки помогает ограничить доступ небезопасного устройства к корпоративным данным, предотвратив возможное заражение или утечку.

Защита от обхода политик безопасности позволяет настроить корпоративную сеть или ИT-системы так, чтобы к ним невозможно было подключиться из какого-либо браузера, кроме «Яндекс Браузера» для организаций. Это нужно для соблюдения принятых в организации политик безопасности — чтобы никто не мог использовать недостаточно защищенный Браузер для доступа к чувствительным данным.

Защищенное хранилище помогает ограничить перечень устройств, на которых корпоративные файлы можно открыть в читаемом и редактируемом виде и только в «Яндекс Браузере» для организаций. Это важно, потому что сотрудники часто используют для работы личные устройства, где корпоративная информация может подвергаться рискам утечки.

Пароль для разблокировки Браузера поможет скрыть корпоративные сведения от посторонних глаз, если в окне Браузера открыта конфиденциальная информация, а сотрудник отлучился или потерял устройство.

Вместе с другими функциями, такими как отправка событий безопасности, поддержка Консоли управления, защита от утечек, цифровые водяные знаки и др., нововведения делают платформу Яндекс Браузера для организаций альтернативой для классических МАМ-решений. Особенно в организациях, которые работают с временными сотрудниками и подрядчиками. Им, как правило, не нужен длительный доступ в системы компании, и подготовить для таких пользователей защищенную версию Браузера проще, дешевле и быстрее, чем развернуть для них MAM.

«Решения Mobile application management позволяют удаленно развертывать, обновлять, настраивать бизнес-приложения, а также защищать корпоративную информации в этих приложениях без полного контроля над устройством сотрудника. Однако сегодня браузер всё чаще становится единой точкой доступа к необходимым приложениям (почта, календарь, мессенджеры, внутренние IT-системы и др.). В таком случае классические MAM-решения становится избыточными — ведь если все ключевые бизнес-приложения работают в браузере, то браузер и нужно защищать. Поэтому в веб-сценариях Яндекс Браузер для организаций способен заменить МАМ без снижения уровня безопасности и без необходимости тратиться на дополнительное ПО», — сказал Дмитрий Мажарцев, директор по информационной безопасности «Яндекс Браузера» для организаций.