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«Яндекс Браузер»: чаще всего пользователи используют пересказ видео для инструкций и лекций

С начала 2025 г. встроенные в «Яндекс Браузер» нейросети более 20 млн раз помогли пользователям быстро узнать, о чем говорится в видео. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Аналитики сервиса изучили, пересказы каких видеороликов оказались самыми популярными. По данным сервиса, каждое пятое видео, которое пересказывают с помощью «Браузера» — это видеоинструкции. Чаще всего такие пересказы читают на мобильных устройствах: на них приходится четверть всех пересказов. С компьютеров пересказы инструкций читают реже — 15,5% от всех пересказов.

Пересказы видео помогают быстро понять, есть ли в ролике решение нужного вопроса. В случае с инструкциями пересказ может быть полезен, когда у пользователя нет возможности посмотреть видео целиком.

Второй по популярности категорией стали записи лекций — на них приходится 10,2% всех пересказов. Пользователи читают пересказ лекций одинаково часто с мобильных устройств и с компьютеров. При этом в версии «Браузера» для компьютеров заметно чаще пересказывают видео с геймплеем игр. На такие ролики приходится 11,5% всех пересказов на компьютерах, а в мобильной версии показатель составляет 7,5%.

Пересказ видео доступен в «Яндекс Браузере» по нажатию кнопки «Пересказать», которая появляется в видеоплеере и на обложках роликов. Она позволяет быстро узнать, о чем рассказывает видео, и перейти к нужному фрагменту. Пользователь может нажать на текст пересказа, чтобы перемотать ролик до интересующего момента.

За 2024 г. пользователи создали в «Яндекс Браузере» 93 млн пересказов. Функция доступна для видео на YouTube, «ВКонтакте», в «Дзене» и на Rutube.

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