Разделы

ПО Софт Интернет Интернет-ПО Техника
|

Работа со скриншотами в «Яндекс браузере» стала доступна на macOS и Linux

«Яндекс браузер» добавил на macOS и Linux инструмент для создания и редактирования скриншотов. Раньше эта функция работала только на Windows, теперь же она есть в «Браузере» для всех операционных систем. Для работы не требуется дополнительный софт — кнопка создания скриншота расположена на боковой панели «Браузера». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Функция позволяет сделать снимок веб-сайта или страницы целиком — например, если что-то осталось за пределами экрана и видно только при скроллинге. В таком скриншоте все страницы сохранятся единым файлом.

Вместе с возможностью делать скриншоты в «Браузере» доступна и их автоподгрузка в облако. Инструмент может сохранить все снимки экрана на «Яндекс диск» в папку «Скриншоты». Это поможет освободить компьютер от огромного количества неразобранных снимков и избавит от беспорядка на рабочем столе.

Чтобы пользоваться функцией сохранения по кнопке, нужно войти в профиль на «Яндексе». После сохранения скриншота в облаке ссылка копируется в буфер обмена, чтобы пользователи могли сразу же поделиться файлом. Также с помощью инструмента редактирования в «Браузере» можно расставить акценты и добавить свои комментарии поверх скриншота.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft не может без России. Компания боится уходить из страны, предлагает клиентам продлить лицензии

Microsoft устроила тотальную слежку за россиянами. Фиксируется каждое их действие в интернете

В России запретят монополию App Store на приложения для iPhone. Закон уже написан

На ноутбуки в магазинах принудительно установят российские ОС Linux

Угрозы Microsoft оказались пустыми. Из России она не уходит, офис не закрывает, деньги текут рекой

Мир перевернулся. Microsoft призвала не покупать компьютеры с Windows

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как работают нейросети: от первой модели до современного чат-бота

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO

Показать еще

Наука

Прорыв в фотонных технологиях — физики наблюдали отражение электромагнитных сигналов во времени

Новый экваториальный ледник на Марсе подтверждает, что люди там могут выжить

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими
Показать еще