Россияне массово отказываются от Chrome. Начался всероссийский переход на «Яндекс браузер»

В России сокращается число пользователей браузера Google Chrome. По итогам ноября 2023 г. его доля упала ниже 50% – американский обозреватель все активнее проигрывает отечественному «Яндекс браузеру», который, напротив, быстро наращивает популярность.

Дорогу российским браузерам

Россияне стали ощутимо меньше пользоваться американским браузером Google Chrome. Согласно статистике StatCounter, в ноябре 2023 г. на него пришлось 49,6% российского рынка обозревателей, притом эти данные учитывают количество пользователей не только настольной, но и мобильной версии Chrome. Если рассматривать ситуацию только в сегменте ПК, то дела у Chrome еще хуже – доля упала до 45%.

Для сравнения, в ноябре 2022 г. на долю Chrome приходилось суммарно 53,9% российского рынка обозревателей. Он постепенно уступает его российскому «Яндекс браузеру», у которого 21,75% в ноябре 2023 г. и 18% в ноябре 2022 г..

В глобальном масштабе доля Chrome тоже снижается, хотя и не так стремительно. В ноябре 2023 г. она составляла 62,83%, а годом ранее – 65,86%. Как в России, так и в мире Chrome по-прежнему является самым популярным обозревателем, но тут нужно не забывать, что многие браузеры мимикрируют под Chrome, чтобы у них не возникало проблем совместимости с расширениями и сайтами. Например, браузер Vivaldi в своей настольной версии в течение длительного времени предоставлял сайтам поддельный идентификатор, чтобы те распознавали его именно как Chrome.

Былая слава в прошлом

Сбор информации о популярности браузеров и операционных систем в России и мире StatCounter ведет на основе данных своих счетчиков, установленных примерно на 1,5 млн веб-сайтов. Согласно накопленной ими информации, Chrome очень давно пережил пик своей популярности в России – еще в мае 2021 г.

Фото: Firmbee.com / Unsplash Сторонние браузеры нередко содержат больше возможностей, нежели Chrome. Неудивительно, что спрос на него падает

На тот период Chrome удерживал в России долю на уровне 66,5%, не оставляя другим браузерам ни единого шанса. Можно было бы предположить, что интерес жителей страны к этой утилите стал резко падать после 24 февраля 2022 г., когда Google решила уйти из страны и обанкротить свое российское юрлицо (ей в итоге это удалось), но на деле падение популярности в России началось несколько раньше.

Так, к октябрю 2021 г. доля Chrome суммарно на всех платформах скатилась приблизительно до 56%. Таким образом, всего за пять месяцев он потерял более 10%, а еще 6% лишился в течение следующих двух лет.

Шанс для отечественных обозревателей

На фоне падения интереса россиян к Chrome в стране наблюдается всплеск числа пользователей самого известного отечественного обозревателя – «Яндекс браузера». Нынешняя его доля в размере 21,75% (27% в настольном и 15,3% в мобильном сегментах) является пиковой для него – этого результата он добился за 11 лет своего существования (первая версия браузера вышла в октябре 2012 г.).

Но нельзя сбрасывать со счетов и обозреватель Safari, который, вопреки всякой логике, тоже все больше нравится россиянам. Это продукт компании Apple, которая, как известно, покинула российский рынок в марте 2022 г., после чего начала устраивать козни россиянам. Например, она лишила их гарантии на свои устройства. Также в настоящее время в российском госсекторе активно бойкотируется техника Apple – руководства ведомств все чаще запрещают сотрудникам пользоваться iPhone, iPad, MacBook и пр. в служебных целях.

Вполне может оказаться, что пик популярности " Яндекс браузера " в России еще не пройден

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При всем этом техника Apple никогда не была доступной в финансовом плане – ноутбуки с Windows и смартфоны с планшетами на базе Android, зачастую превосходящие ее в плане аппаратных возможностей, в подавляющем большинстве случаев стоят дешевле. Однако Safari упорно становится все более востребованным среди россиян – в ноябре 2021 г. его доля находилась в пределах 10,96%, год спустя она выросла до 11,27%, а к концу ноября 2023 г. поднялась до 12,54%.

Штатный браузер Windows, Microsoft Edge, почти не интересен жителям России – 3% рынка в ноябре 2022 г. и 4,26% годом позже. Они, вероятно, используют его для скачивания дистрибутивов других обозревателей, поскольку Windows – это самая популярная платформа в стране – 75,86% рынка, несмотря на все происки Microsoft. Доля Firefox за тот же период скатилась с 4,26% до 3,34%, а Opera показала стабильный результат – 6,8% и сейчас, и год назад.