Обновление «Яндекс браузера» для iPad и планшетов на Android

В «Яндекс браузере» для планшетов сразу несколько нововведений. Разработчики добавили группы вкладок, расширили функциональность «Табло», обновили дизайн браузера, а также реализовали подсказки в поисковой строке. А еще в версии для iPad стало удобнее работать с внешней клавиатурой.

Группы вкладок

В браузере для планшетов на Android и iOS теперь есть группы вкладок. Они работают так же, как и на компьютере. Это облегчит навигацию между страницами, позволит быстрее находить среди вкладок нужные и поможет разделить пространство на несколько тематических блоков. Например, работа, развлечения и учеба.

Табло

Панель с плитками для быстрого доступа к сайтам, которые пользователь посещает чаще всего, — разработчики называют ее «Табло» — стало проще настроить под себя. На ней появился значок с плюсом: жмите на него, чтобы добавить больше плиток с нужными ресурсами. Адрес сайта можно ввести вручную или выбрать что-то популярное в предложенных категориях. Например, среди онлайн-банков и маркетплейсов.

Клавиатурные шорткаты на iPad

Шорткаты — это быстрые действия, которые запускаются нажатием комбинации клавиш. Если пользователь использует iPad вместе с внешней клавиатурой, то теперь можно применять их на планшете Apple так же, как в настольной версии «Яндекс браузера» для macOS.

Например, Cmd + F запустит поиск по странице, а Cmd + W мгновенно закроет активную вкладку. Если на пару секунд зажать Cmd, появится подсказка с описанием всех доступных шорткатов и указанием сочетаний клавиш.

Подсказки в поисковой строке

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Работать с адресной строкой в «Яндекс браузере» для iPad станет удобнее. В поле с быстрыми подсказками, которое появляется в момент ввода, помимо веб-адресов и поисковых подсказок браузер предложит релевантные слова, чтобы из них можно было быстро сконструировать нужный запрос. Со временем точно так же все будет работать и в браузере для Android-планшетов.

Дизайн

Дизайн верхней панели и «Табло» в версиях для планшетов приближен к тому, что пользователи привыкли видеть на компьютерах.