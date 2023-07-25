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В мобильном «Яндекс браузере» появились новые функции для iOS и Android

В мобильной версии «Яндекс браузера» для iOS и Android появились новые функции, которые сделают просмотр контента удобнее. Так, изменился дизайн меню страницы, для iOS появились подсказки с историей поисковых запросов и возможность переключаться между вкладками свайпом. А в версии для Android появилась функция «перекраски» сайтов в темную тему. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теперь в «Яндекс браузере» для iOS можно переключаться между соседними вкладками с помощью свайпа. При этом вкладки не будут закрываться, как это происходит при нажатии на кнопку «Назад». Один из возможных сценариев — сравнение информации: например в таблицах с характеристиками разных гаджетов, один из которых пользователь собирается купить.

Также при открытии новой страницы в «Яндекс браузере» на iOS и нажатии на адресную строку выводится список последних поисковых запросов. Список запросов будет общим с компьютером или планшетом, если пользователь авторизован через «Яндекс ID» — это позволяет вернуться к поисковой выдаче по нужному запросу, не вводя его заново. Если пользователь не хочет, чтобы поисковые запросы, которые он сделал со смартфона, появлялись в подсказках на домашнем компьютере, можно отключить функцию «Сохранять историю» в настройках мобильного браузера.

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Пользователи Android в свою очередь могут включить в «Яндекс браузере» темную тему на любых сайтах — браузер сам «перекрашивает» те страницы, которые не поддерживают эту возможность. Ранее темная тема меняла цвет интерфейса. Теперь темными можно сделать и страницы сайтов. Функция работает в режиме бета-версии. Чтобы ее включить, нужно выбрать в настройках пункт «Оформление», а затем «Всегда темное». После этого появится переключатель «Темная тема для сайтов», который нужно активировать.

Изменился и дизайн меню страницы в браузере для Android и iOS. Наполнение осталось прежним, однако теперь элементы оформлены и расположены так, чтобы пользователи могли быстрее обращаться к наиболее востребованным функциям браузера: истории, загрузкам, настройкам и др.

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