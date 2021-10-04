Mail.ru Group объединит медиапроекты и рекомендательный сервис «Пульс» в контентную платформу

Медиапроекты портала Mail.ru — «Новости Mail.ru», Hi-Tech Mail.ru, «Авто Mail.ru» и другие — начинают интеграцию с рекомендательной платформой «Пульс». Руководить объединенными сервисами будет директор рекомендательных систем Mail.ru Group Сергей Шалаев.

Объединенные медиапроекты и рекомендательная система совместят в себе возможности рекомендательной платформы и многолетний опыт редакции. Предполагаемая аудитория единой контентной платформы составит 87 млн человек в месяц.

После объединения команда рекомендательных систем займется персонализацией главной станицы Mail.ru. Уже в следующем году обновленная главная страница станет доступна пользователям. Все блоки и рубрики будут формироваться индивидуально на основе контента объединенных платформ с помощью рекомендательной системы «Пульса». Таким образом, читатели получат доступ к разнообразному персонализированному контенту в экосистеме VK.

Команды тематических порталов продолжат создавать авторские материалы и спецпроекты, а также будут выступать в роли экспертов, помогая проверять достоверность постов, которые размещают блогеры в «Пульсе».

«Мы хотим, чтобы каждый, кто пользуется нашими сервисами на главной странице или супераппе, получал полностью персонализированный опыт и находил интересный контент по своим интересам. Объединение «Пульса» и медиапроектов позволит нам сделать главную страницу Mail.ru удобнее для читателей и повысить качество контента на платформе. А авторам, издателям и брендам, которые приходят «Пульс» или медиапроекты, мы сможем помочь найти больше вовлеченных читателей», — сказал директор рекомендательных систем Mail.ru Group Сергей Шалаев.