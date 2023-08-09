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«Триколор» переезжает на российский домен .RU

«Триколор» начал переводить сервисы компании на российский домен .RU. Переезд продлится до конца года, в это время сайты будут также доступны по текущему домену .TV.

«Триколор» меняет адреса сайтов всех сервисов компании — оператор переезжает на российский домен .RU. Переход связан с обеспечением безопасности, так как текущий домен .TV подчиняется законам другой страны и может подвергаться блокировкам. Кроме того, обновленные названия сайтов соответствуют актуальному позиционированию оператора.

«Мы долго и планомерно готовились к переезду сайтов, чтобы переход был бесшовным для наших клиентов. Бренд "Триколор" уже давно связан не только с ТВ, но и с онлайн-кинотеатром, интернет-магазином, детским сервисом “Триколор детям”. В связи с этим отказ от домена .TV — закономерный этап нашего обновленного позиционирования. Кроме того, переход на российский домен — это дополнительная гарантия безопасности и надежности наших ресурсов для клиентов», — сказал директор по маркетингу «Триколора» Алексей Липилин.

Полный переезд всех сайтов оператора «Триколор» на новые адреса завершится до конца года. Для пользователей изменения будут минимальны: TV в адресной строке сменится на привычное RU. Например, обновленный адрес главного сайта оператора теперь выглядит так: www.tricolor.ru. До конца 2023 г. сайты компании также будут доступны по домену .TV.

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