Мобильное приложение «Триколора» теперь можно использовать вместо пульта

Мультиплатформенный оператор «Триколор» добавил в приложение «Второй экран» функцию дистанционного управления приемником. Это новый этап в развитии телегида оператора. Об этом CNews сообщили представители «Триколора».

Меню «Второго экрана» дополнилось новой вкладкой, возможности которой повторяют классический пульт от приемника: регулировка громкости, переключение каналов, перемотка, пауза, перемещение внутри интерфейса, возврат в меню и другие. Более того, любой найденный в разделе «Телегид» фильм, сериал или проект, который идет в прямом эфире, можно запустить на телевизоре одной кнопкой. Чтобы начать пользоваться функцией дистанционного управления, нужно авторизоваться в приложении и привязать приемник к мобильному устройству.

Мобильное приложение «Второй экран» доступно пользователям с осени 2022 г. Изначально четыре раздела предлагали пользователям актуальную телепрограмму каналов, входящих в подписки оператора, а также рекомендательные ленты со статьями об интересных шоу и фильмах. Особенностью приложения стала возможность включать на устройстве уведомления о начале трансляции понравившейся программы на ТВ.

«С новой функцией приложение “Второй экран” становится центром управления домашней системой для телесмотрения и настоящим must have для наших клиентов. Пользователи могут включать интересующие каналы с помощью телефона, а потом переходить в раздел “Для вас” и читать статьи об актерах, программах и наоборот», — сказал руководитель службы развития продуктов «Триколора» Валерий Петров.

Приложение «Второй экран» «Триколора» доступно для скачивания в Google Play.

***

«Триколор» — мультиплатформенный оператор, развивающий на территории России единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи, доступное с любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени. Наряду с ТВ, которое можно смотреть как через спутник, так и в интернете, оператор предлагает клиентам digital-сервисы и услуги, включая онлайн-кинотеатр, умный дом, видеонаблюдение и спутниковый интернет. По итогам 2022 г. общая база «Триколора» составила 12,283 млн домохозяйств.