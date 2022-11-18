В Ставропольском крае вынесли приговор за ТВ-пиратство

В Благодарненском районе Ставропольского края огласили приговор местному жителю, который подделывал и распространял нелегальные смарт-карты российского спутникового оператора. Об этом CNews сообщили представители «Триколора».

Благодарненский районный суд по результатам рассмотрения дела о телевизионном пиратстве приговорил Колесина А. Э. к ограничению свободы сроком на полтора года. Подсудимый был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 и ч. 2. ст. 273 УК РФ. Доказано, что Колесин А. Э. изготавливал и продавал модифицированные смарт-карты, с помощью которых можно было просматривать телеканалы «Триколора».

В течение полутора лет осужденному запрещено выезжать за пределы Благодарненского района и менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, посещать места проведения массовых мероприятий. Кроме того, Колесин А. Э. обязан один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания. С момента вступления приговора в законную силу Колесин А. Э. является лицом, имеющим судимость.

«Триколор» регулярно информирует общественность о негативных последствиях, которые могут наступить для недобросовестных граждан, и на постоянной основе взаимодействует с правоохранительными органами в области пресечения пиратской активности. В 2021 г. уголовные дела были возбуждены в отношении 13 человек — жителей Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Республик Дагестан и Северная Осетия — Алания. В 2022 г., кроме Ставропольского края, также осуждены граждане из Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, Краснодарского края, Владимирской области.

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«Триколор» — мультиплатформенный оператор, развивающий на территории России единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи, доступное с любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени. Наряду с ТВ, которое можно смотреть как через спутник, так и в интернете, оператор предлагает клиентам digital-сервисы и услуги, включая онлайн-кинотеатр, умный дом, видеонаблюдение и спутниковый интернет. По итогам II квартала 2022 г. общая база Триколора составила 12,27 млн домохозяйств.