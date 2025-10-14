Разделы

Телеком ТВ и радио
|

«Триколор» запустил спортивную программу, полностью созданную с помощью ИИ

Компания «Триколор» представила проект в области спортивной журналистики – еженедельную программу «Мяч новостной». Это первый в России телевизионный продукт, производственный цикл которого от написания текста до создания видеообраза ведущего реализован с применением технологий искусственного интеллекта.

Новый формат позволяет оперативно и экономически эффективно готовить контент для спортивного канала собственного производства «Триколор» – «Мяч». Выпуски новостей создаются силами всего двух штатных специалистов: редактора и монтажера, которые используют комплекс ИИ-инструментов.

Ключевым элементом программы, для съемок которой не требуется студия, стал виртуальный аватар-ведущая. Цифровой образ создан на основе внешности реальной сотрудницы компании. Технология обеспечивает высокую степень реалистичности: аватар естественно артикулирует, двигается и обладает «живой» мимикой. Голос также синтезирован искусственным интеллектом.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

«Запуск программы "Мяч новостной" подтверждает стратегический курс "Триколор" на внедрение передовых технологий в медиапроизводстве. Искусственный интеллект позволяет нам выпускать новости быстрее и экономичнее, сохраняя высокое качество контента и делая его доступным зрителям по всей стране», — сказала Марина Богомолова, генеральный продюсер «Триколор Спорт».

Программа «Мяч новостной» выходит еженедельно по четвергам в 12:00 на телеканале «Мяч». Канал доступен спутниковым клиентам оператора во всех основных подписках, а также бесплатно в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ». Кроме того, «Мяч» входит в состав подписок кабельных операторов во многих регионах России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

Москва попала в лидеры мирового рейтинга «умных городов». До первого места не хватило 0,1 балла

Платформы Kubernetes для крупного бизнеса 2025

Россияне переходят на дешевую электронику. При заграничных заказах средний чек сократился почти на треть

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Онлайн-кинотеатры и соцсети обязали избавиться от фильмов, отрицающих духовно-нравственные ценности

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще