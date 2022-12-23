«Триколор» перешел на безбумажный кадровый документооборот

Мультиплатформенный оператор «Триколор» завершил пилотное внедрение системы кадрового ЭДО от HRlink. По итогам проекта 150 сотрудников компании могут подписывать документы удаленно. В перспективе переход на HRlink позволит компании в два раза снизить расходы на кадровое делопроизводство.

«Триколор» — российский оператор платного ТВ. В штате компании трудятся свыше 1 тыс. сотрудников, большая часть из которых работает по гибридному графику. Чтобы эффективно обмениваться документами с сотрудниками вне зависимости от их местоположения, было принято решение перейти на кадровый электронный документооборот.

В качестве технологической базы для проекта была выбрана платформа HRlink. Это сервис для удаленного оформления и подписания всех типов кадровых документов, разрешенных законодательством. Подписание происходит в считаные минуты с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП), учетной записи на портале «Госуслуг» (УНЭП ЕСИА) или через мобильное приложение «Госключ».

«Рынок кадрового ЭДО в России в самом расцвете, и количество предложений от компаний постоянно увеличивается. При выборе технологического партнера мы обращали внимание на число успешных кейсов и положительную обратную связь от клиентов, а также на наличие отработанной схемы внедрения и сопровождения системы. HRlink отвечал всем критериям. Для нас был важен и тот факт, что HeadHunter инвестировала в HRlink. Партнерство с одним из лидеров российского рынка HR Tech гарантирует надежность и стабильное развитие платформы», — сказала Алина Драгун, руководитель группы по бизнес-процессам департамента по организационному развитию и управлению персоналом в «Триколоре».

Сейчас завершился пилотный проект, в котором приняли участие около 150 сотрудников «Триколора». За месяц команда была подключена к платформе. Кроме того, были настроены все необходимые интеграции, шаблоны. Участники пилота отмечают, что сервис HRlink удобный и интуитивно понятный, прост в освоении.

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«Триколор» — прогрессивный работодатель. В компании относятся к сотрудникам как к внутренним клиентам и стараются сделать рабочие процессы максимально удобными и гибкими. Внедрение HRlink полностью отвечает задачам компании в части управления опытом сотрудников: кадровый ЭДО позволяет избавить команду от выполнения рутинной работы, связанной с оформлением и подписанием документов, и высвободить время работников на решение более сложных и интересных задач», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

В ближайшее время «Триколор» планирует перевести оставшихся сотрудников в HRlink. В компании подсчитали, что полный переход на кадровый ЭДО позволит минимум в два раза сократить накладные расходы на документы, включая стоимость печати, почтовой отправки, а также хранения бумаг.