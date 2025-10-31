Разделы

Кинотеатр для тебя: «Триколор» перезапускает собственный видеосервис

Онлайн-кинотеатр экосистемы российского оператора платного ТВ «Триколор» ждет стратегический перезапуск. Проект меняет позиционирование и функционал, выходя за рамки классической модели видеосервиса. Обновленная платформа станет ориентированной на социальное взаимодействие аудитории вокруг контента. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Ключевым элементом новой стратегии является создание сервиса, где контент становится не просто продуктом для потребления, а инициатором коммуникации между зрителями: у пользователей «Триколор Кино и ТВ» появится возможность комментировать, делиться как видео целиком, так и понравившимися моментами, а также загружать собственный контент и создавать подборки.

«Триколор» планирует увеличить долю собственного онлайн-кинотеатра на рынке в пять раз, нарастить объем базы, а также длительность присутствия пользователей в сервисе.

Директор по развитию онлайн-кинотеатра Евгений Урюпин отметил, что «Триколор Кино и ТВ» после перезапуска «приобретет гибридный формат — симбиоз онлайн-кинотеатра и социальной сети, где в центре находится качественный и востребованный у зрителя контент».

Одной из важных составляющих обновления станет развитие направления пользовательского UGC-контента. Платформа будет предоставлять талантливым авторам возможность найти свою аудиторию.

«Мы хотим развеять миф о том, что UGC в онлайн-кинотеатрах — это синоним пиратства. Для нас это контент, сгенерированный пользователем. В России есть огромное количество талантливых людей, которым мы можем дать аудиторию и платформу для продвижения, поэтому все пользователи нашего онлайн-кинотеатра будут иметь полноценную возможность самостоятельно публиковать контент, завоевывать аудиторию и развивать свои проекты», — сказал Евгений Урюпин.

Перезапуск онлайн-кинотеатра «Триколор Кино и ТВ» знаменует собой переход сервиса от модели пассивного вещания к созданию интерактивной медиасреды, где зрители становятся частью комьюнити, объединенного общими интересами.

