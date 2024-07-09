«Триколор» открыл в Краснодаре магазин нового формата

В сердце Кубани открылся обновленный магазин «Триколор» в новом формате. В нем представлен весь ассортимент техники и электроники под маркой оператора. На открытии шоурума первые посетители смогли протестировать телевизоры, устройства умного дома и оборудование для просмотра ТВ, а также поучаствовать в розыгрыше продукции «Триколор». Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

В минувшее воскресенье состоялось официальное открытие первого в России фирменного магазина «Триколор» нового формата. Магазин с современным дизайном и большим ассортиментом техники и электроники платформы «Триколор» появился в Краснодаре. В торжественной обстановке представители компании перерезали ленточку и устроили праздник для первых посетителей.

«"Триколор" — это уже намного больше, чем оператор спутникового ТВ. Сегодня мы используем свой многолетний опыт для производства семейства устройств под брендом "Триколор". С изменением вектора нашего развития мы пересмотрели и свой подход к розничной торговле и обслуживанию клиентов. Теперь жители Краснодара могут лично оценить не только интерьер обновленного шоурума, но и широкий ассортимент гаджетов для дома под брендом оператора: телевизоры, проекторы, спутниковое и сетевое оборудование, устройства для умного дома. В наших планах — постепенно менять облик фирменных магазинов "Триколор" по всей России и делать их современными и технологичными», — сказал директор по продажам «Триколор» Кирилл Мариночкин.

Уже осенью «Триколор» расширит линейку своих Смарт ТВ диагоналями 65 и 75 дюймов. Также некоторые модели получат QLED-дисплеи для максимально яркого и насыщенного изображения. Старт продаж новой линейки ТВ запланирован на IV квартал 2024 г.