«Триколор» запустит сервис на основе телемедицины и трех нейросетей

Компания «Триколор» анонсировала выход приложения «Триколор Здоровье» — цифровой платформы, объединяющей диагностику, профилактику и ежедневную заботу о физическом и ментальном благополучии всей семьи. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

На первом этапе сервис позволит получать медицинскую помощь и рекомендации онлайн, отслеживать показатели здоровья, сохранять историю измерений и поддерживать связь с врачами. «Триколор Здоровье» будет работать с запросами разных направлений: срочные и запланированные консультации, дистанционный мониторинг состояния здоровья. Пользователям будут доступны онлайн-чаты и видеозвонки от десятков специалистов: от терапевтов и врачей общей практики до кардиологов. Кроме того, с помощью приложения можно будет поддерживать физическое и ментальное здоровье благодаря контенту для саморазвития и ежедневным отчетам о состоянии пользователя.

В дальнейшем в приложении «Триколор Здоровье» появятся три интеллектуальных модуля на базе нейросетевых технологий: «AI-Дерматология», «AI-Психолог», «AI-Биомаркеры».

«AI-Дерматология» поможет своевременно обнаружить кожные заболевания и снизить риски развития онкологических патологий. Модуль «AI-Психолог» будет основываться на методах когнитивно-поведенческой терапии и помогать справляться с тревогой, одиночеством и рабочим стрессом. А благодаря «AI-Биомаркерам» можно будет оценить состояние здоровья по видеоселфи.

По словам директора департамента управления продуктами и проектами Юлии Кудряшовой, задача платформы — сделать заботу о здоровье семьи естественной частью повседневной жизни, а искусственный интеллект внедрить как важный инструмент повышения доступности медицинских услуг. Она упомянула, что «Триколор» много лет создает качественные продукты, которым можно доверять. Такой подход позволяет не просто предоставлять медицинские сервисы, а создавать полноценную экосистему, где качество и надежность всегда на первом месте.

