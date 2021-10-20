НПО «Старлайн» начинает испытания беспилотного грузовика

НПО «Старлайн», российский разработчик автомобильной электроники, приступил к внедрению беспилотных технологий в грузовой автомобиль. В парке компании сегодня уже есть два беспилотных легковых автомобиля, которые в 2020 г. прошли серию государственных испытаний и сейчас активно тестируются на дорогах Санкт-Петербурга и других городов России.

В данный момент ведутся работы по созданию цифровой модели трассы М-11 «Нева» и оснащению грузовика оборудованием, которое решит задачи локализации автомобиля в пространстве, детектирования объектов и построения маршрутов движения.

После прохождения государственной сертификации грузового беспилотника, которая необходима для участия в эксперименте по эксплуатации на дорогах высокоавтоматизированных транспортных средств, будут начаты испытания на трассе между Санкт-Петербургом и Москвой.

Проект «Старлайн» представляет из себя универсальную беспилотную платформу — комплексное решение, направленное на интеграцию беспилотных технологий в любое транспортное средство и взаимодействие с интеллектуальной транспортной системой (ИТС).