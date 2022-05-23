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«ДС-Роботикс» запатентовала роботизированный сборочный комплекс

Российский интегратор промышленных роботов, компания «ДС-Роботикс», получила патент на свою разработку: автономную модульную ячейку для выполнения широкого спектра сборочных операций с системой оптического зрения. Автор изобретения — руководитель проектного отдела компании Роман Плешаков. У данного решения на сегодняшний день нет аналогов в России и за рубежом, утверждают в «ДС-Роботикс».

Как отметил генеральный директор компании Михаил Зотов, решение базируется на двух роботах модели ABB IRB 1200, объединенных разработчиком в компактный производственный комплекс. Система самостоятельно извлекает нужные компоненты из обменной тары и помещает на мобильную платформу, которая доставляет заготовку в зону работы руки-манипулятора для осуществления производственной операции (сварки, пайки и т. п.). Технология оптического зрения позволяет роботу точно позиционировать компоненты относительно друг-друга. Далее, в зависимости от конфигурации системы, робот может автоматически передавать изделие на следующий этап производственного процесса, а если он не встроен в линию — складывать его в обменную тару. Закладка-выгрузка готовой сборки из этой тары остаются единственными операциями, требующими участия человека.

«Пилотный проект был реализован нами еще в 2017 г. Одному из заказчиков, мировому лидеру рынка автобезопасности НПО «Старлайн», потребовалось решение для автоматизации пайки дисплеев автомобильных охранных комплексов (высокоточного и надежного соединения гибкого шлейфа дисплея с печатной платой). НПО «Старлайн» обратилось к нам, потому что не смогло найти подходящих разработок ни на российском, ни на мировом рынке. Ничего подобного не обнаружилось даже в патентных базах. Мы с нуля создали роботизированный комплекс, который занял совсем небольшую площадь на участке заказчика (всего 4 м2) и заменил ручной труд 28 монтажников. В итоге производительность пайки дисплеев у НПО «Старлайн» выросла в 10 раз. После этого мы решили запатентовать решение, поскольку при всей своей уникальности оно достаточно универсально. То есть может использоваться в самых разных сборочных операциях и базироваться на роботах любого производства — зарубежного или отечественного, которое сегодня находится в начальной стадии развития», — сказал Михаил Зотов.

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Данную разработку «ДС-Роботикс» Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России еще в 2020 г. включило в число технологий, перспективных для решения проблем предприятий, связанных с нехваткой персонала (что было особенно актуально в пик пандемии) и снижением производительности, отмечают в «ДС-Роботикс».

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