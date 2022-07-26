В Санкт-Петербурге стартовали испытания беспилотного грузовика НПО «Старлайн»

НПО «Старлайн», российский разработчик и производитель охранно-телематического оборудования для автомобилей, приступил к испытаниям беспилотных грузовиков. Компания с 2017 г. занимается разработкой технологий беспилотного вождения. Достигнув высоких результатов по внедрению технологий в легковые автомобили (в декабре 2019 г. беспилотный автомобиль StarLine показал лучший результат в финальных испытаниях технологического конкурса беспилотного транспорта «Зимний город», проехав 50 км в автономном режиме за 2 часа 47 минут), команда инженеров «Старлайн» приступила к переносу разработанного стека беспилотных технологий в грузовой транспорт. Об этом CNews сообщили представители «Старлайн».

«В конце 2021 г. мы начали интеграцию универсальной беспилотной платформы StarLine на два магистральных тягача. Это более сложная задача для разработчиков: другой класс транспорта, другие требования к безопасности. Например, для навигации и определения местоположения беспилотного автомобиля в пространстве используются высокоточные GNSS-приемники и данные базовых станций, которых очень много в городах. Но за городом таких станций практически нет. Поэтому реализовать локализацию грузового беспилотника в пространстве на автомагистралях – это сложно, но интересно. В данный момент мы проводим полевые испытания. Повышаем надежность и снижаем требования к инфраструктуре. Наша ближайшая цель – доставка оборудования StarLine из Санкт-Петербурга в Москву по трассе М-11 в беспилотном режиме», – отметил руководитель отдела разработок «Старлайн».

Беспилотный грузовик StarLine

В данный момент инженеры «Старлайн» проводят испытания беспилотного грузовика и ведут работу по созданию цифровой модели трассы М-11 «Нева». Используя такую цифровую модель, беспилотный автомобиль прокладывает маршрут между заданными точками и динамически меняет его, при возникновении препятствий на дороге. Первые испытания беспилотного грузового автомобиля «Старлайн» на трассе между Санкт-Петербургом и Москвой планируется провести уже в 2022 г.

Беспилотный грузовик StarLine оснащен оборудованием, которое решает задачи локализации автомобиля в пространстве, детектирования объектов и построения маршрутов движения. Для детектирования статичных и динамичных объектов, в том числе элементов дорожной инфраструктуры, на грузовик было установлено четыре лидара. Данные, полученные от оборудования, обрабатываются несколькими вычислителями и контролируются сертифицированным компьютером. Во время тестирования в салоне беспилотника находится инженер-испытатель.

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Проект «Старлайн» представляет из себя универсальную беспилотную платформу — комплексное решение, направленное на интеграцию беспилотных технологий в любое транспортное средство и взаимодействие с интеллектуальной транспортной системой (ИТС).

В парке компании сегодня два легковых автомобиля, которые регулярно тестируются на российских дорогах, и два беспилотных тягача.