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Беспилотный тягач StarLine начал испытания без человека за рулем

Команда разработчиков беспилотного тягача StarLine перешла к новой стадии испытаний автономного автомобиля без присутствия человека за рулем, пересадив оператора-испытателя в пассажирское кресло. Испытания прошли на трассе М11 в рамках регулярного беспилотного рейса.

Беспилотный тягач StarLine в рамках экспериментального-правового режима, согласно Постановлению Правительства №2495, осуществляет беспилотные перевозки грузов между двумя столицами еженедельно. Инженерами компании было принято решение перейти к следующей стадии испытаний – переместить оператора, который наблюдает за работой беспилотной системы, на пассажирское кресло.

Высокоавтоматизированный грузовик двигался по маршрутному заданию от пункта погрузки в Санкт-Петербурге до пункта разгрузки в Москве и обратно в беспилотном режиме, используя перспективные технологии в областях беспилотного вождения: искусственный интеллект, нейросети, а также разработку петербургских ученых из НПО «СтарЛайн» – цифровую модель дороги, то есть специальную карту для локального маневрирования по маршруту, выбора полосы движения, скорости, получения информации о дорожных знаках и ограничениях.

«Сегодня мы перешли на новый этап наших разработок, начав испытания без присутствия человека за рулем тягача. Результатами первых подобных испытаний остались довольны, с технической точки зрения ничего не поменялось, автомобиль едет самостоятельно, как и ранее. Но вот для оператора-испытателя и других участников дорожного движения – это, конечно, новая веха. Этим летом мы разработали и внедрили систему омывания и очистки датчиков, так как в суровых погодных условиях нашей страны камеры и лидары при проезде по трассе моментально загрязняются и требуют постоянной очистки. Новая система позволила автоматизировать этот процесс. Инвестируя в новые технологии, мы стремимся приумножить силу российской прикладной науки, поддерживая и развивая молодых талантливых инженеров во славу Отечества. Мы уверены, что здоровая конкуренция и тесное сотрудничество российских разработчиков беспилотных технологий позволят в короткие сроки создать полезный интеллектуальный продукт и вывести транспортную отрасль России на новый технологический уровень. Проведение данного испытания стало подарком нашей любимой компании в день ее 36-летия», – отметил руководитель отдела разработок НПО «СтарЛайн» Илья Никифоров.

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Цифровизация

Беспилотный автомобиль StarLine – это научно-исследовательский проект, в рамках которого команда инженеров-разработчиков НПО «СтарЛайн» создает универсальную платформу, которая позволяет интегрировать элементы беспилотного автомобиля практически в любое современное транспортное средство.

Сейчас беспилотный тягач StarLine еженедельно в автономном режиме доставляет из Санкт-Петербурга в Москву собственную продукцию компании, охранно-телематическое оборудование и контрактные заказы, изготовленные на производстве НПО «СтарЛайн» в Ленинградской области.

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