VK поможет «Автодом» мигрировать в облако

VK и ГК «Автодом» заключили стратегическое партнерство. Компании планируют перевести ИТ-системы автомобильного холдинга с физической инфраструктуры в облако VK Cloud. Соглашение подписали заместитель генерального директора по цифровой трансформации ГК «Автодом» Олег Кузнецов и управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.

Переход на облачную инфраструктуру поможет «Автодому» упростить развитие ИТ-систем, ускорить разработку и вывод на рынок цифровых продуктов. Гибкое управление вычислительными мощностями и оплата за фактически использованные ресурсы позволят оптимизировать расходы. Еще один вектор сотрудничества — создание холдингом собственного хранилища данных на базе облачной платформы VK Cloud.

«В 2024 г. мы проанализировали текущее состояние нашей ИТ-инфраструктуры и пришли к выводу, что использование облаков – это наилучшее решение в части сокращения операционных издержек и инвестиций в ИТ. Поэтому мы планируем перевести ИТ-системы компании на платформу VK Cloud. Это позволит повысить отказоустойчивость всех решений и приложений в информационном стеке компании, а также сделает бизнес более устойчивыми к сложной ИТ-обстановке и минимизирует наши потери», — сказал Олег Кузнецов, заместитель генерального директора по цифровой трансформации ГК «Автодом».

«Переход на облачные сервисы в развитии ИТ-инфраструктуры и работе с данными — зрелый тренд. В отличие от физических серверов облака позволяют в режиме реального времени и в несколько кликов увеличивать или сокращать ресурсы и не переплачивать за простой оборудования. Сервисы уже преднастроены и готовы к использованию, благодаря чему команды могут быстро разворачивать их и встраивать в существующую архитектуру без дополнительных затрат на поддержку и администрирование систем. Уверен, что в партнерстве с коллегами из ГК «Автодом» мы сможем выстроить надежную ИТ-инфраструктуру в облаке и повысить эффективность работы с данными на автомобильном рынке», — сказал Павел Гонтарев, прокомментировал управляющий директор VK Tech.