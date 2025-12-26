Получите все материалы CNews по ключевому слову
Фомичев Алексей
СОБЫТИЯ
|26.12.2025
|Навигационная система МФТИ прошла испытания на Ми-171А3 1
|13.07.2020
|Merlion стала дистрибьютором оборудования для работы с наличностью DoCash 1
|15.04.2014
|Круглый стол CNews «Офис будущего: от идеи к реализации» 1
Фомичев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Гамма-Центр 5 1
|Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 910 1
|DoCash 1 1
|Yandex - Яндекс 8505 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
|Алешкин Артем 8 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Десслер Константин 5 1
|Колесников Александр 25 1
|Иншаков Дмитрий 50 1
|Пасеков Владимир 24 1
|Тютюнник Александр 43 1
|Береговский Геннадий 7 1
|Солонин Александр 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410902, в очереди разбора - 731160.
Создано именных указателей - 188155.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.