Merlion стала дистрибьютором оборудования для работы с наличностью DoCash

Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и «Гамма-Центр», поставщик комплексных решений по оснащению банков, предприятий розничной торговли и других организаций оборудованием для обработки денежной наличности и хранения ценностей, в июле 2020 г. подписали дистрибьюторское соглашение, дающее Merlion право поставлять на российский рынок профессиональное банковское и офисное оборудование для работы с наличностью DoCash (Германия).

Продукция, выпускаемая под маркой DoCash – это широкий спектр специального оборудования для обработки наличности и хранения ценностей: детекторы, счетчики, сортировщики и упаковщики банкнот, счетчики монет, автоматические депозитные машины, электронные кассиры, оборудование для депозитариев и многое другое.

«Мы очень рады сотрудничеству с компанией Merlion и видим в ней надежного и стратегического партнера, одного из немногих, системно работающих на федеральном уровне. В ближайшие годы мы планируем расширить рынки сбыта и уверены, что благодаря совместной работе еще больше клиентов смогут воспользоваться передовыми технологиями в сфере обработки наличности», – сказал Алексей Фомичев, директор по продажам ГК «Гамма-Центр».

«Несмотря на то, что рынок поставок банковского и кассового оборудования сформирован, мы очень рады, что компания Merlion присоединилась к одному из крупнейших производителей в этом сегменте, бренду DoCash. Подписанное соглашение способствует укреплению наших позиций в сегменте дистрибуции техники для автоматизации обработки наличных. Merlion намерен через 2-3 года войти минимум в тройку сильнейших дистрибьюторов DoCash на территории РФ», – отметил Константин Десслер, директор по дистрибуции дивизиона «Бытовая техника и электроника» компании Merlion.

Первые партии оборудования под торговой маркой DoCash уже поступили на склад официального дистрибьютора Merlion и отражены в каталоге товаров в категории «Периферия и аксессуары > Счетчики банкнот».