Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Акстим» и OmniLine помогли «Русагро» вдвое сократить время обработки заявок от клиентов

Команды «Акстим» (бывшая Accenture) и OmniLine внедрили в одно из крупнейших направлений масложирового бизнеса «Русагро» low-code-решение с целью дальнейшего развития уровня клиентского сервиса. Также важными задачами проекта являются оптимизация процессов планирования производства, контроль эффективности и прибыльности продаж. CRM-решение позволяет подбирать и предлагать клиентам наиболее релевантный продукт, производить и доставлять его в срок в полном объеме, соблюдая условия загрузки мощностей производства и приоритетность отгрузок. Оно также помогает автоматически выбирать наиболее выгодные для компании сделки, сопровождать клиента в процессе технологической поддержки и разработки индивидуальных рецептур.

«Наша конечная цель амбициозна — стать лидером по сервису для клиентов и самой прибыльной компанией в пищевой отрасли. Проект по разработке и внедрению CRM — большой и серьезный шаг на пути к этой цели», — сказал руководитель проекта внедрения CRM в компании «Русагро» Сергей Кузин.

Производство и продажа промышленных жиров — одно из крупнейших направлений масложирового бизнеса «Русагро». База клиентов в дивизионе «Промышленные жиры» насчитывает более 5 тыс. организаций и каждый рабочий день — это десятки заявок, коммерческих предложений, сделок и отгрузок.

При таких объемах работы основным внутренним вызовом была административная нагрузка на региональных менеджеров по подготовке, согласованию коммерческого предложения и сопровождению клиента «до результата». От качества работы регионального менеджера в первую очередь зависит удовлетворенность клиента и прибыльность. Региональный менеджер обеспечивает для клиента сервис одного окна 24/7, от первого звонка до выхода с производственной линии клиента реальной продукции. Он связующее звено и с технологами сопровождения, и со службами логистики и транспорта, и с финансовой службой. 85% респондентов по результатам проведенного исследования оценили технологические знания регионального менеджера на «хорошо» и «отлично».

При этом только при подготовке коммерческого предложения клиенту региональный менеджер должен был вручную до внедрения CRM учитывать разнообразные категории клиентов, систему торговых политик и правил, ограничения по производству, что усложняло и замедляло процесс работы. Поэтому первоочередной задачей было создание автоматизированной системы, которая принимала бы во внимание все многообразие факторов. Успешно разработанное и внедренное решение CRM от «Акстим» и OmniLine — это рабочий инструмент, в первую очередь, именно для специалистов отдела продаж.

Амир Даутов, InfoWatch: Корпоративный периметр из-за удаленки превратился в «решето» с уязвимостями
Защита данных

Реализация проходила в несколько этапов и на сегодня 80% проекта успешно внедрено в промышленную эксплуатацию, что повысило эффективность продаж и уже приносит ощутимую экономическую выгоду. Значительно выросла скорость подготовки и согласования коммерческих предложений, и среднее время составляет теперь 27 секунд, на 50% сократилось время обработки заявок, и на 15% выросло количество заявок от клиентов.

«В основе функциональности системы, внедренной в “Русагро” — стратегическое видение компании и качественные критерии работы с клиентами. Уникальные ценностные предложения и индивидуальные сервисы, разработанные в “Русагро” для клиентов и партнеров, позволят делать заказчикам наиболее релевантные предложения», — сказал Алексей Мастраков, старший менеджер департамента потребительских товаров и розничной торговли «Акстим».

«Амбиции компании “Русагро” совпадают с миссией нашей компании — мы помогаем клиентам становиться лидерами рынка и знаем, как непросто бывает реализовывать новые идеи и внедрять решения в многоструктурных корпорациях. Проект отличался особенной гибкостью, готовностью команды к изменениям и, конечно же, результатами, которых удалось достичь уже в первые месяцы работы с новой CRM-системой. По организации исполнения — это один из лучших проектов. Качественный менеджмент позволил добиться быстрых результатов с максимальным вовлечением персонала», — отметил Александр Руднев, управляющий партнёр OmniLine.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кадровики «Мегафона» отказываются от SAP

Хакеры начали терзать корпоративный сектор России через мобильные приложения

Ушедший из России основатель Mail.ru нашел нового хозяина для своих активов

«Мой офис» выпустил «созданную с нуля» корпоративную почту на миллион ящиков

CNews Analytics опубликовал первый рейтинг и первую карту импортозамещения

Российских чиновников обязали пересесть с Telegram и WhatsAp на мессенджер VK

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще