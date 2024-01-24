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Axenix разработала платформу NRM для масложирового бизнеса ГК «Русагро»

Консалтинговая технологическая компания Axenix разработала для масложирового бизнес-направления ГК «Русагро» цифровую интегрированную платформу NRM (от англ. Net Revenue Management — управление чистой выручкой), позволяющую управлять доходностью предприятия в дивизионе потребительских товаров (В2С). В рамках проекта запущены два модуля — регулярного ценообразования и управления промоакциями. Они позволяют компании эффективно реализовывать коммерческую стратегию, устанавливая привлекательные для потребителей цены, в то же время позволяющие достигать целевых финансовых результатов. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Эксперты Axenix, МЖБН «Русагро» и «Русагро Тех» совместно реализовали проект, в ходе которого был проработан дизайн системы, обновлены бизнес-процессы, переработана используемая методология промопланирования, консолидированы внутренние и внешние данные на единой платформе. Для этого были задействованы все доступные источники – от аналитики полочных продаж до внутренних инсайтов заказчика.

«Разработка платформы NRM проводилась с применением самых современных моделей и подходов в области искусственного интеллекта. Мы видим большой потенциал применения ИИ в корпоративных системах для повышения эффективности бизнеса», — сказала Татьяна Богомолова, руководитель проекта в компании «Русагро Тех».

Платформа интегрирована с ERP-системой, решениями по аналитике продаж, мерчандайзингу и отчетности. Это дает возможность вести комплексный сбор и обработку данных, и получать необходимые аналитические срезы.

В модуле ценообразования внедрены комплексные алгоритмы расчета цены, позволяющие выбирать оптимальные коммерческие параметры на основании затратной модели, анализа исторических продаж и цен на полках магазинов, как собственных продуктов, так и конкурирующих товаров. Модуль управления промокампаниями с помощью ML-технологий рассчитывает прогноз регулярных и промопродаж и позволяет оптимизировать промостратегию, повышая при этом общую маржинальность.

«Алгоритмы ИИ позволяют аналитикам “Русагро” использовать новые методики прогнозирования, проводить сценарный анализ и поиск оптимальных решений для управления доходностью. Получение данных о бизнесе в режиме реального времени помогают держать руку на пульсе и своевременно реагировать на изменения. Внедрение системы – еще один шаг к цифровизации всех процессов и укреплению лидерских позиций “Русагро” на российском рынке АПК», — сказала Полина Минеева, старший менеджер по продвинутой аналитике компании Axenix.

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Цифровизация

Благодаря внедрению платформы ГК «Русагро» смогла синхронизировать комплексные процессы управления чистой выручкой, обеспечила системность, точность и скорость принятия решений в области управления ценообразованием и промо, а также оцифровала процессы масложирового бизнес-направления в этой сфере. Благодаря настроенной аналитике данных ключевые пользователи системы (специалисты отделов продаж, бренд-маркетинга, финансов и топ-менеджмент компании) в онлайн-режиме могут проанализировать смоделированный финансовый результат запланированных акций, а также отслеживать выполнение плана в рамках ежедневных рутинных задач.

«Внедренная система позволила нам не только значительно улучшить точность прогнозирования и отдачу на промоинвестиции, но и повысить качество принятия решений управления выручкой. Бизнес-процессы ценообразования и промопланирования с помощью цифровых технологий приобрели прозрачность, устойчивость и гибкость, помогая быстрее реагировать на меняющиеся рыночные условия и соответствовать высоким стандартам индустрии и по уровню сервиса нашим клиентам, и по доходности. Как следствие, мы уже видим существенное улучшение рыночных позиций и рекордные показатели прибыльности потребительского дивизиона», — сказал Владислав Жемчужников, руководитель отдела анализа и мониторинга цен масложирового бизнес-направления «Русагро».

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляет широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2 тыс. сотрудников. Благодаря сочетанию уникальных знаний, опыта и компетенций более чем в 40 отраслях, предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.

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