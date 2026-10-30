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Федоров Вячеслав

СОБЫТИЯ


30.10.2026 Сделано в России: СЭД Новгородской области переехала на СУБД Postgres Pro 1
27.03.2024 В текущем учебном году количество студентов на «цифровых кафедрах» НГУ выросло более чем в два раза — до 1,2 тыс. человек 1
07.02.2019 Handysoft обеспечила правительство Новгородской области инструментами оперативной аналитики 1
12.04.2012 Приложение по выбору такси kwikpik.me подключилось к «ДеньгиOnline» 1
21.02.2012 Платежный агрегатор «ДеньгиOnline» открыл представительства в странах СНГ 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Федоров Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

9804 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3275 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 632 1
HandySoft - Хэндисофт 3 1
Ростелеком 11103 1
NanduQ - Qiwi 1014 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9179 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 136 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 24 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5497 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6748 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5935 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27351 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5597 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4675 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14211 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1834 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1624 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6778 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 567 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28751 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1009 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55390 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6971 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13245 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9892 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5240 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5787 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26754 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13905 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13438 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6671 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12472 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 846 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - BCDR - Business Continuity and Disaster Recovery - Управление непрерывностью бизнеса, информационная безопасность бизнес-процессов - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security 2656 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 325 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24662 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1821 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 252 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
MasterCard SecureCode 79 1
Google Android 15421 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1358 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7747 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1090 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - BiHA - Built-in High Availability 48 1
Иванов Максим 18 1
Майоров Александр 2 1
Петрова Екатерина 22 1
Исаков Роман 4 1
Загорулько Юрий 1 1
Шашкова Марина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169765 2
Украина 7987 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 1
Грузия 1344 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 736 1
Молдавия - Республика Молдова 744 1
Казахстан - Республика 6164 1
Беларусь - Белоруссия 6399 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58870 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54503 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22231 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10656 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2553 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2982 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3276 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3095 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34579 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1302 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6734 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1719 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4505 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 325 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 575 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 318 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
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