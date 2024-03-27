В текущем учебном году количество студентов на «цифровых кафедрах» НГУ выросло более чем в два раза — до 1,2 тыс. человек

Новосибирский государственный университет с 2022 г. реализует проект «Цифровые кафедры» наряду с другими вузами-участниками программы «Приоритет 2030». В НГУ в настоящее время в рамках данного проекта реализуются семь образовательных программ. В 2023-2024 учебном году количество студентов на «Цифровых кафедрах» увеличилось более чем в два раза и превысило 1,2 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

«Мы предлагаем как универсальные, востребованные в разных отраслях, программы, например, «Базовое программирование на языке Python», так и более специализированные программы, которые будут востребованы в отдельных приоритетных отраслях экономики («Цифровая геология», «Технологии управления свойствами биологических объектов. Методы биоинформатики и молекулярной биологии»). Мы постарались обеспечить комфортный для студентов формат обучения, совместимый с обучением на основных образовательных программах, — большинство программ можно пройти на цифровых площадках с очными встречами во внеучебное время. После прохождения переподготовки студенты получат соответствующий диплом с присвоением новой квалификации», — сказала руководитель проекта «Цифровые кафедры» в НГУ Марина Шашкова.

Студент «Цифровой кафедры», помимо своей основной специальности, получает дополнительную квалификацию по ИT-профилю. По итогам обучения слушателям с высшим образованием в июне—июле 2024 г. будет выдан диплом о профессиональной переподготовке (250 часов). Программы рассчитаны для ИT и не ИT-специалистов.

«Взрывное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) обозначило проблему острой нехватки грамотных пользователей ИИ. Участники нашей программы «Цифровая трансформация. Введение в искусственный интеллект» не специализируются в области информационных технологий или точных наук, поэтому все сложные концепции ИИ нам необходимо донести достаточно простым языком. На примерах реальных проектов и кейсов они формируют представление об области применения технологий искусственного интеллекта, методов машинного обучения, нейронных сетей, экспертных и рекомендательных систем и др., а также о преимуществах и недостатках этих технологий и методов применительно к конкретному контексту. В частности, в рамках разработанного мною курса «Представление знаний в системах искусственного интеллекта» изучаются основные модели и методы представления, визуализации и обработки знаний. По окончании программы, наши обучающиеся могут сформулировать проект, использующий технологии ИИ в своей области специализации», — сказал разработчик курса «Представление знаний в системах искусственного интеллекта», кандидат технических наук, доцент факультета информационных технологий НГУ, заведующий лабораторией искусственного интеллекта ИСИ СО РАН Юрий Загорулько.

В декабре 2023 г. НГУ выиграл грант Правительства России на создание Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта, который занимается разработкой и внедрением решений по тематике «умный город» совместно с индустриальными партнерами, среди которых Сбербанк, «Ростелеком», строительная компания «Группа МЕТА». Студенты программы по ИИ в рамках проекта «Цифровых кафедр» после окончания обучения смогут участвовать в проектах Центра ИИ как на стороне индустриальных партнеров, так и на стороне НГУ.

На «Цифровой кафедре» НГУ каждый студент может найти для себя программу, наиболее соответствующую его интересам. Не важно, увлекается он биологией или юриспруденцией, геологией или программированием, — у каждого обучающегося есть возможность приобрести новые знания и компетенции для более успешного профессионального продвижения в будущем.

«Я принял участие в программе «Цифровая трансформация: Введение в искусственный интеллект» и значительно расширил свои знания в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Программа предоставила мне уникальную возможность не только изучить теоретические основы ML и AI, но и применить новые знания на практике, что очень важно. В рамках моей дипломной работы мне удалось оптимизировать и восстановить огибающую электронного пучка в линейном ускорителе с помощью генетического алгоритма. Курс организован так, что позволяет участникам постепенно погружаться в сложные темы. Благодаря этому я лучше понял, как функционируют современные ИИ-системы, и приобрел ценные навыки для разработки собственных программ», — сказал студент 4 курса физического факультета НГУ, выпускник программы «Цифровая трансформация: Введение в искусственный интеллект» Вячеслав Федоров.

Сейчас НГУ участвует в марафоне «цифровых кафедр». Это отличная возможность найти единомышленников, обменяться опытом с коллегами и обсудить свои проекты. Участники поделятся успехами в том, как они добавляют «цифру» в разные отрасли экономики России.