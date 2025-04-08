Четверть руководителей хотят использовать ИИ для контроля сотрудников

Русская Школа Управления (РШУ) провела исследование и выяснила, как представители бизнеса воспринимают новые технологии в сфере контроля работы и какой подход к управлению считают наиболее эффективным. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

Согласно результатам, массового перехода к тотальному цифровому надзору за сотрудниками пока не предвидится. 24% респондентов считают, что за ИИ — будущее контроля, и с технологиями нужно идти в ногу. Однако большинство (59%) настроены более осторожно — они допускают, что ИИ может быть полезен только в отдельных случаях. 17% полностью против применения ИИ в сфере контроля за персоналом.

«Результаты опроса показывают: к искусственному интеллекту люди относятся с интересом, но с осторожностью. Большинство понимает, что такие технологии могут быть полезны, однако не готовы полностью передать им контроль. Все-таки пока ни одна программа не заменит живого руководителя, который умеет слышать, поддерживать и учитывать реальное положение дел. Люди хотят, чтобы их работу оценивали не только по цифрам, а с пониманием. Поэтому ИИ — это скорее помощник, а не главный контролер», — сказала Анастасия Боровская, директор Русской Школы Управления.

Также исследование показало, что большинство руководителей не поддерживают жесткий контроль. 58% считают оправданным умеренный уровень — хотят в целом понимать, как идет работа. 40% предпочитают минимальный контроль — когда важен не процесс, а результат. И только 2% выступили за полный контроль сотрудников на каждом этапе.

Что касается форм контроля, то здесь респонденты отдали предпочтение живому участию руководителей. 65% считают, что самый эффективный способ — это менеджерская оценка. Технические инструменты вроде трекеров и камер набрали всего 12%, а 23% доверяют самоконтролю и внутренней мотивации сотрудников.

На вопрос о гибком графике мнения также были сдержанными: 72% считают, что такая система возможна только для отдельных позиций. Полностью поддерживают идею свободы без отчетов и строгих графиков — 16%. Против гибкости выступили 12%.

В исследовании приняли участие 1,286 тыс. человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса (собственники, руководители, HR-специалисты). Опрос проводился во всех федеральных округах России.