74% работодателей разрешают сотрудникам подрабатывать

«Русская Школа Управления» (РШУ) провела исследование и выяснила, как компании относятся к подработкам сотрудников. Результаты показывают: большинство работодателей не возражают против дополнительного заработка, если он не мешает основной работе. В исследовании приняли участие 1110 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса (собственники, руководители, кадровики, HR-специалисты). Опрос проводился во всех федеральных округах России. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

Сотрудники 73% опрошенных компаний так или иначе подрабатывают. Из них 11% делают это постоянно, а ещё 62% — время от времени. При этом 74% работодателей официально разрешают сотрудникам брать подработку. 23% работодателей активно поддерживают подработки, 64% относятся к ним нейтрально, и только 13% — отрицательно.

Однако большинство работодателей (77%) запрещают сотрудникам подрабатывать в рабочее время (даже если основные задачи уже выполнены).

Вопрос подработки в выходные вызывает меньше споров. 32% работодателей считают ее допустимой, если сотрудник успевает отдохнуть. 53% ответили, что им все равно. И только 15% против этого и уверены, что подработки по выходным приводят к выгоранию.

При этом все больше компаний создают условия для подработки внутри самой организации. В 2023 г. такую возможность давали 54% работодателей, сейчас — уже 62%. Это может быть участие в дополнительных проектах, временная помощь другим отделам или разовые задачи. Такой подход помогает сотрудникам зарабатывать больше, а компаниям — гибко закрывать внутренние задачи.

«Результаты исследования показывают: подработка не является запретной темой для бизнеса. Большинство компаний готовы идти навстречу сотрудникам, если это не влияет на результат. Такой подход укрепляет доверие между работодателем и командой — ведь возможность дополнительного заработка часто означает желание развиваться и быть полезным за пределами стандартных задач. Важно, что все больше компаний предлагают внутренние форматы подработки — это говорит о зрелости процессов и внимании к потребностям людей. В таких условиях сотрудник может заработать больше, не выходя за рамки корпоративной культуры. Главное — соблюдать баланс: не перегружать команду, сохранять фокус на ключевых задачах и вовремя выявлять признаки усталости», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».