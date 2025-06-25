Каждый второй россиянин уже использует ИИ в работе, а 81% видят в нем новые карьерные возможности

Русская Школа Управления (РШУ) представила результаты исследования, посвященного использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в профессиональной сфере. Данные говорят о значительном росте внедрения ИИ-инструментов: если в 2024 г. их применяли только 27% специалистов, то сегодня — уже 48%. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

Главные цифры: как изменилось отношение к ИИ за год

Используют ИИ сейчас: 48% (в 2024 году — 27%).

Пока не используют, но планируют: 38% (в 2024 году — 52%).

Не используют и не собираются: 14% (в 2024 году — 21%).

Эти цифры говорят о том, что искусственный интеллект перестал быть нишевым инструментом и становится массовым явлением. 86% россиян либо уже работают с ИИ, либо рассматривают такую возможность в ближайшем будущем.

Как именно ИИ помогает в работе

Ключевое направление для использования ИИ-инструментов, по мнению участников исследования (можно было выбрать несколько вариантов ответов), — помощь в коммуникациях. Более половины опрошенных (55%) используют ИИ для подготовки текстов: писем, ответов клиентам, общения с коллегами и партнерами.

На втором месте — саморазвитие. 48% респондентов применяют ИИ для обучения: анализа информации, систематизации знаний, поиска ответов на сложные вопросы.

Третье место занимает автоматизация рутинных задач (44%). ИИ берет на себя обработку данных, составление отчетов, планирование встреч и другие повторяющиеся операции, освобождая время для более важных дел.

Многие активно используют ИИ для визуального контента (42%) — генерации изображений, создания презентаций, оформления постов. Еще 40% применяют его для написания коммерческих текстов: продающих предложений, имейл-рассылок, постов в соцсетях.

Менее распространенные, но все же популярные направления — анализ данных (34%), обучение сотрудников (25%) и стратегическое планирование (22%).

ИИ и карьера

Подавляющее большинство опрошенных (81%) считают, что ИИ открывает новые возможности для профессионального развития. Лишь 19% уверены, что технологии не повлияют на их карьеру.

По мнению участников исследования, искусственный интеллект играет ключевую роль (можно было выбрать несколько вариантов ответов) в дизайне (70%), маркетинге и PR (66%), а также в ИТ (60%). Дизайнеры ценят ИИ за способность генерировать идеи, ускорять работу и предлагать нестандартные решения. Маркетологи и PR-специалисты используют его для создания контента, анализа аудитории и персонализации рекламы. ИT-специалисты применяют ИИ для автоматизации тестирования, работы с кодом и обработки больших данных.

Кроме того, респонденты считают, что ИИ-технологии важны в HR (39%), клиентском сервисе (36%), менеджменте (33%) и финансах (27%).

«Рост популярности ИИ в профессиональной среде — закономерный этап цифровой трансформации. Особенно показательно, что технологии массово проникают не только в технические, но и в гуманитарные сферы: маркетинг, дизайн, коммуникации. Это говорит о том, что современные ИИ-инструменты действительно стали удобными и доступными для пользователей без специальной подготовки. При этом важно понимать: ИИ не заменяет специалиста, а меняет характер работы. В ближайшее время ключевым навыком станет не просто умение пользоваться нейросетями, а способность грамотно ставить им задачи и критически оценивать результаты. Те, кто освоит эту «гибридную» модель работы, получат серьезное конкурентное преимущество на рынке труда», — сказала Анастасия Боровская, директор Русской Школы Управления.

В исследовании приняли участие 1,198 тыс. человек: сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.