86% компаний готовы доверить ИИ часть управленческих функций к 2030 году

Большинство российских компаний верят, что искусственный интеллект уже в ближайшие пять лет станет неотъемлемой частью их ИТ-инфраструктуры и поможет снизить издержки. Но вопреки оптимистичным прогнозам, 41% организаций все еще не используют ИИ вовсе. Это показало новое исследование «Русской Школы Управления» (РШУ), охватившее ключевые сферы бизнеса: от управления персоналом до стратегического планирования. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 1198 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

ИИ заменит топ-менеджеров — но пока только в теории

Бизнес готов признать: ИИ в будущем сможет справляться с частью управленческих задач не хуже человека* — так считают 86% респондентов: 66% уверены, что к 2030 г. алгоритмы возьмут на себя анализ данных и построение прогнозов. 45% полагает, что ИИ сможет контролировать выполнение задач, 22% — что он будет способен разрабатывать стратегии, 16% доверили бы ему принятие оперативных решений. И лишь 14% участников уверены, что искусственный интеллект не сможет заменить ни одну из функций топ-менеджмента.

Но сегодняшняя практика выглядит скромно. 63% компаний пока не используют ИИ в управлении вообще. Из тех, кто его применяет, чаще всего решает точечные задачи*: анализ и интерпретация бизнес-данных (19%), оптимизация процессов (16%) и контроль задач (13%). Еще реже ИИ участвует в стратегическом планировании (11%) и прогнозировании рисков (8%).

Где ИИ уже работает: маркетинг — лидер, HR — в догоняющих

Самым популярным направлением для внедрения ИИ* остается маркетинг: 38% компаний уже используют технологии в этой сфере — от таргетированной рекламы до анализа поведения клиентов. На втором месте — HR и подбор персонала: 23% респондентов применяют ИИ при найме и взаимодействии с кандидатами. Также ИИ задействован в финансовой аналитике (19%), производстве (11%), логистике (11%) и юриспруденции (6%).

Впрочем, даже там, где ИИ внедрен, его применение ограничено. Например, оценку эффективности сотрудников полностью доверяют ИИ всего 2% компаний, частично — 20%. При этом 36% планируют внедрить такие решения в течение года, а 42% вовсе не рассматривают этот вариант.

Автоматизация HR-задач с помощью ИИ пока остается точечной*: 19% используют его для отбора резюме, 10% — для написания текстов вакансий и внутренних сообщений, 8% анализируют с помощью ИИ вовлеченность сотрудников, 7% проводят онлайн-собеседования, 2% автоматизировали адаптацию новичков.

Но подавляющее большинство — 71% — признались, что не автоматизировали с помощью ИИ ни одну HR-функцию.

Что ждет в будущем

Несмотря на это, ожидания от ИИ — высокие*. Треть респондентов (33%) считают, что в ближайшие пять лет он станет важной частью их ИТ-структуры. 31% надеются, что технологии помогут существенно сократить затраты, а 27% уверены, что изменится подход к управлению персоналом. Для 14% компаний внедрение ИИ может означать полную трансформацию процессов. И только 28% считают, что никакого существенного влияния на бизнес ИИ в ближайшие годы не окажет.

«Сейчас ИИ — одна из самых горячих тем среди руководителей. Пока компании скорее присматриваются к технологии, пробуют внедрять своими силами и активно изучают инструментарий, которого сегодня очень много. Важно понимать, что на текущем этапе внедрение зачастую обходится дороже, чем использование, поэтому многие предпочитают двигаться осторожно. По данным исследования, только к 2030 году стоит ожидать значимых изменений в применении ИИ в менеджменте. До этого времени компании будут накапливать опыт, тестировать решения и постепенно адаптировать процессы под новые технологии.

При этом тема искусственного интеллекта уже стала обязательной в управленческом образовании — ее включают в программы MBA и курсы для топ-менеджеров. Это показывает, что бизнес готовится к переменам, и сейчас мы видим только точечные изменения на уровне конкретных компаний и функций», — сказала Анастасия Боровская, директор РШУ.

*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.