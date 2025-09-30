Разделы

58% управленцев предсказывают полную автоматизацию административных процессов к 2030 году

«Русская Школа Управления» (РШУ) провела исследование, посвященное влиянию цифровизации и искусственного интеллекта на работу руководителей и управленческих подразделений. В опросе приняли участие руководители и HR-специалисты из разных отраслей. Главный вывод: рутинные административные задачи скоро могут полностью перейти к технологиям, а роль человека будет смещаться в сторону стратегического управления и координации процессов. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

Руководитель меняется, а не исчезает

Цифровизация усиливает роль управленцев. Половина опрошенных (50%) отмечают, что новые инструменты дают больше контроля и помогают принимать решения быстрее и точнее. 38% видят руководителя в роли модератора процессов — человека, который следит за работой команды, направляет процессы и координирует информацию.

Лишь 10% считают, что роль управленца не меняется, а 2% опасаются, что алгоритмы сделают начальников слабее и будут полностью подменять решения человека.

Цифровизация забирает рутину, оставляя стратегию за человеком

Что касается ближайших перспектив, 58% участников уверены: уже к 2030 г. ИИ сможет полностью заменить административный блок (включая документооборот и контроль исполнения). Это избавит управленцев от рутинных задач и позволит сконцентрироваться на стратегических целях.

При этом гораздо меньше тех, кто считает, что в такой короткий срок будут заменены другие важные функции: маркетинг и продажи (26%), финансы (23%) и HR (22%).

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

«Исследование показывает: цифровизация — это не замена человеку, а инструмент для усиления управленца для принятия решений. Руководители, которые используют технологии для анализа данных и проработки вариантов решений, освобождают себя от рутины и могут сосредоточиться на развитии команды и стратегическом управлении, а также имеют вариабельность гипотез, которые надо обстоятельно осмыслить и выбрать — чтобы применить лучшую. Компании, которые правильно интегрируют цифровые инструменты, получают ощутимое преимущество перед конкурентами, так как имеют взвешенные решения на основе данных», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

В исследовании приняли участие 855 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

