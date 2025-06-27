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73% руководителей считают, что ИИ может заменить человека на рабочем месте

«Русская Школа Управления» (РШУ) провела исследование и выяснила, как представители бизнеса относятся к технологиям на основе искусственного интеллекта. Результаты показали: большинство респондентов воспринимают ИИ как важный и перспективный инструмент, а не как угрозу. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 1198 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Отношение к ИИ в целом

80% участников исследования положительно относятся к быстрому развитию ИИ-технологий. Еще 18% заняли нейтральную позицию, и только 2% заявили о негативном восприятии искусственного интеллекта.

ИИ и рабочие места

Большинство респондентов (73%) считают, что ИИ способен заменить человеческий труд в отдельных областях бизнеса. Речь, в первую очередь, идет о рутинных, повторяющихся задачах, которые можно автоматизировать — например, обработке данных, документообороте, технической поддержке.

Однако ИИ воспринимается не только как инструмент оптимизации, но и как источник новых возможностей. При ответе на вопрос, приведет ли развитие ИИ к созданию новых рабочих мест, мнения разделились: 53% верят, что благодаря ИИ появятся новые профессии и направления, связанные с разработкой, обучением и сопровождением технологий. 47% настроены скептически и не уверены, что это компенсирует возможные потери рабочих мест.

ИИ в бизнесе

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Технологии идей

Особенно высоко участники опроса оценили влияние ИИ на развитие бизнеса. 90% считают, что использование ИИ положительно сказывается на эффективности компаний. Среди преимуществ — ускорение процессов, снижение издержек, повышение точности прогнозов и персонализация работы с клиентами. Кроме того, 86% уверены, что внедрение ИИ-технологий усиливает конкурентоспособность компании на рынке.

«Развитие искусственного интеллекта уже оказывает заметное влияние на бизнес-процессы: автоматизация рутинных задач, аналитика больших данных и персонализация клиентского опыта становятся нормой. Это не просто технологический тренд — это изменение логики управления и принятия решений. При этом важно понимать, что ИИ не столько заменяет людей, сколько меняет структуру занятости. Появляются новые профессии, требующие других навыков — работа с алгоритмами, обучение моделей, управление цифровыми продуктами. Грамотная интеграция ИИ — это шаг к более гибкому, точному и конкурентоспособному бизнесу», — сказала Анастасия Боровская, директор РШУ.

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