61% руководителей пожаловались на хаос в бизнес-процессах

«Русская Школа Управления» (РШУ) провела исследование и выяснила, что большинство управленцев работают в условиях нестабильных процессов, перегружены оперативными задачами и испытывают сложности с принятием решений — не из-за страха ошибок, а из-за системных барьеров внутри бизнеса. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 902 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Хаос в процессах — норма для большинства компаний

Опрос показал, что для многих руководителей стабильные процессы — скорее исключение, чем правило. 61% участников исследования пожаловались на хаос в их компаниях: 25% — максимальный уровень хаоса в процессах: все держится на отдельных сотрудниках; 36% — высокий уровень: система формально есть, но работает нестабильно.

Еще 31% оценивают хаос как средний — сбои бывают время от времени. И только 8% отметили, что процессы выстроены отлично.

Такая среда создает нагрузку на управленцев: вместо развития и планирования они вынуждены компенсировать слабые места системы вручную.

Половина руководителей регулярно «тушат пожары»

Исследование показало: решение оперативных проблем занимают значительную часть рабочего времени управленцев. 51% руководителей признались, что они постоянно «тушат пожары»: почти каждый день (16%) или несколько раз в неделю (35%).

Редко с этим сталкиваются только 10%, а никогда — 3%. В итоге большая часть управленцев работает в режиме постоянной реакции на внешние и внутренние сбои.

Решения тормозят системные барьеры, а не личные страхи

Главные сложности в принятии эффективных решений связаны с организацией процессов и корпоративной средой. Руководителям чаще всего мешают: недостаток достоверных данных — 32%; внутренние конфликты интересов — 28%; избыточная бюрократия — 21%; давление времени — 11%.

Личные факторы играют минимальную роль: страх ошибок мешает только 5%, нехватка знаний — 3%.

По сути, управленцы хотят действовать быстрее, но система не дает им такой возможности.

«Исследование показывает: проблема управления сегодня не в слабых руководителях, а в неустойчивой среде, в которой им приходится работать. Большинство управленцев готовы действовать, пробовать новое, брать ответственность, но их сдерживают системные препятствия — слабые процессы, нехватка данных, внутренние противоречия. В таких условиях руководитель вынужден переключаться на «тушение пожаров», вместо того чтобы заниматься развитием и стратегией. Компании должны снизить уровень хаоса и повысить прозрачность процессов, чтобы увеличить эффективность управления. Это не вопрос дополнительной нагрузки или ужесточения контроля. Наоборот — речь о создании среды, в которой руководитель может принимать решения на основе фактов, а не интуиции, и развивать бизнес, не расходуя энергию на постоянное преодоление организационных барьеров», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».