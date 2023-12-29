65% российских ИТ-специалистов не будут отдыхать на новогодних каникулах

Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) провела исследование среди обучающихся онлайн ИТ-специалистов, чтобы выяснить их отношение к новогодним традициям и ожидания от предстоящих выходных. Так, 40% из них планируют продолжить обучение онлайн, а 25% – выполнение рабочих задач на праздничных каникулах. Только 18% ИТ-работников посвятят это время отдыху. Об этом CNews сообщили представители GeekBrains.

Практически половина ИТ-специалистов (47%) ощущает на себе рост нагрузки в преддверии новогодних праздников. 11% удается избегать этого за счет высокого уровня автоматизации рутинных задач, а 12% – за счет планирования. При этом для 53% опрошенных повышенная нагрузка перед длинными выходными – стандартная практика, чтобы не переносить задачи на следующий год. Лишь 17% респондентов полагают, что рабочие вопросы должны равномерно распределяться в течение года.

Несмотря на «горячий сезон», 65% ИТ-специалистов не планируют отдыхать на длинных выходных: 40% из них хотят посвятить это время онлайн-образованию, а 25% – спокойному решению рабочих задач.

Поддерживать настроение в «горячий период» ИТ-специалистам помогают новогодние традиции компаний – 65% опрошенных относятся к ним позитивно, потому что они создают ощущение праздника, помогают отвлечься и найти время на общение с коллегами. Лишь у 10% ИТ-кадров они скорее вызывают раздражение.

Среди самых удачных, по мнению опрошенных, традиций: проведение новогоднего корпоратива (24%), «тайный Санта» (18%), совместное украшение офиса (9%) и общение с коллективом за кружкой глинтвейна (9%).

Практически половина опрошенных (48%) также отметили, что в их компаниях принято обмениваться подарками с коллегами. 46% из них готовы потратить на такой сюрприз не более 1000 рублей, 30% – от 1 до 3 тыс. руб. Лишь 6% ИТ-специалистов готовы выбрать подарок для коллеги на сумму от 5 до 10 тыс. руб.

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Большинство респондентов (17%) при этом самым удачным подарком считает электронику, на втором месте по популярности (12%) – впечатления (билеты в театр, экстремальные развлечения и т .д.), на третьем (9%) – путешествия. 7% айтишников в качестве подарка выбирают обучающие онлайн-курсы.

В топе самых неудачных подарков: аксессуары с символом года (14%) и посуда (10%).

В опросе приняли участие более 600 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет.