ABBYY и PwC представят итоги исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху»

90% руководителей и сотрудников крупных российских компаний понимают важность и необходимость оптимизации бизнес-процессов, при этом более половины респондентов изучают возможности Process Mining для решения этой задачи. Каковы перспективы Process Mining в России и по каким критериям компании оценивают такие решения?

9 декабря 2021 г. в 11:00 PwC в партнерстве с ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и PwC». На конференции эксперты ABBYY и PwC представят итоги совместного исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху», в котором участвовали более 70 крупных российских компаний из разных отраслей. Подобное исследование в России проводилось впервые.

Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и PwC

Участие бесплатное, подробности и регистрация по ссылке.

