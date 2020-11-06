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PwC: блокчейн-технологии могут обеспечить рост мировой экономики на $1,76 трлн к 2030 году

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Согласно новому аналитическому исследованию, проведенному PwC, блокчейн-технологии могут обеспечить рост мирового ВВП на 1,76 трлн долл. США в ближайшие 10 лет.

Этот вывод содержится в отчете PwC «Время доверять: причины на триллионы долларов, чтобы посмотреть на блокчейн по-новому» (Time for trust: The trillion-dollar reason to rethink blockchain), в котором оценивается, каким образом сейчас используется блокчейн-технология, а также какое влияние блокчейн может оказать на мировую экономику. В отчете анализируются пять основных сфер применения блокчейн-технологии, ранжированные исходя из возможностей получения экономической выгоды.

Отслеживание и мониторинг товаров и услуг, которые стали новой приоритетной задачей многих компаний при управлении цепочками поставок во время пандемии COVID-19, имеют самый большой экономический потенциал (962 млрд долл. США). Блокчейн-технологии имеют широкий круг применения. Они могут быть полезны компаниям различных отраслей от тяжелой промышленности до индустрии моды в качестве ответной меры на повышенное внимание со стороны общественности и инвесторов к вопросам социальной и экологической ответственности и этики выбора поставщиков.

Блокчейн-технологии могут применяться для осуществления платежей и оказания финансовых услуг, в том числе с использованием цифровой валюты, или для расширения доступа к финансовым услугам посредством трансграничных платежей и переводов (433 млрд долл. США).

Данные технологии могут использоваться для управления идентификационной информацией (224 млрд долл. США), включая персональные идентификаторы, данные о профессиональной квалификации и сертификаты, для целей пресечения недобросовестных действий и выявления мошенничеств.

Блокчейн-технологии могут быть задействованы для заключения договоров и разрешения споров (73 млрд долл. США), а также для привлечения клиентов (54 млрд долл. США). Кроме того, применение блокчейна в программах лояльности расширяет его возможности для использования в государственном и частном секторах.

Успех блокчейн-технологий будет зависеть от благоприятного нормативно-правового климата, бизнес-экосистемы, готовой использовать новые возможности технологии, и от подходящей отраслевой структуры.

Из всех континентов Азия, скорее всего, получит наибольшие экономические выгоды от блокчейн-технологий. Что касается отдельных стран, то максимальную потенциальную чистую прибыль от блокчейна могут получить Китай (440 млрд долл. США) и США (407 млрд долл. США). Другие пять стран, в частности Германия, Япония, Великобритания, Индия и Франция, также могут получить чистую прибыль свыше 50 млрд долл. США.

Однако прибыль каждой страны будет отличаться. Например, такие страны, как Китай и Германия, где экономика сосредоточена на производстве, получат наибольший положительный эффект от применения блокчейн-технологий для целей установления источников происхождения и отслеживания товаров и услуг, а США – от использования блокчейн-технологий для целей секьюритизации и осуществления платежей, а также для управления идентификационными и квалификационными данными.

Что касается отраслей экономики, то наибольшую выгоду, как ожидается, получит сектор государственного управления, образования и здравоохранения. По мнению PwC, эти отрасли извлекут выгоду в размере примерно 574 млрд долл. США к 2030 г., используя преимущества блокчейн-технологии в области управления идентификационными и квалификационными данными.

Кроме того, сильно выиграет сектор оказания бизнес-услуг, СМИ и коммуникаций. А такие отрасли, как оптовая и розничная торговля, производство, строительство, смогут получить выгоду от использования блокчейн-технологий при привлечении клиентов и выполнении требований об установлении источника происхождения и отслеживании товаров.

Возможность рассмотрения вопроса об использовании блокчейн-технологий в рамках будущей стратегии организаций подтверждается исследованием мнения руководителей компаний, проводимым PwC, согласно которому две трети руководителей компаний (61 %) считают, что цифровая трансформация основных бизнес-операций и процессов будет одной из трех приоритетных задач по мере того, как организации будут восстанавливать свою деятельность после пандемии COVID-19.

В отчете также содержится предупреждение о том, что в случае реализации экономического потенциала блокчейн-технологий необходимо обеспечить управление затратами на электроэнергию. Растущий бизнес и действия, принимаемые правительствами по борьбе с изменением климата, включая достижение нулевого уровня выбросов, означает, что организациям следует рассмотреть новые модели для консолидации и обмена инфраструктурными ресурсами в целях уменьшения зависимости от традиционных центров данных и сокращения общего энергопотребления, связанного с использованием технологий.

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