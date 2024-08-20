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Веб-интегратор «Факт» запустил портал для HoReCa

Веб-интегратор «Факт» разработал B2B-портал для компании «Юнилевер Русь», предназначенный для локализации продукции компании на российском рынке, ориентированной на рестораны и кафе. Портал включает в себя каталог продукции, а также обучающие материалы и рецепты от мировых шеф-поваров, адаптированные для российской аудитории. Об этом CNews сообщили представители компании «Факт».

У компании «Юнилевер Русь» уже был действующий B2B-портал. Однако возникла потребность в разработке обновленной версии более удобной и функциональной для пользователей.

B2B-портал включает несколько ключевых разделов. Во-первых, это информационно-брендовый каталог продукции, предназначенный для ресторанов и кафе. Во-вторых, в проект вошли рецепты от мировых шеф-поваров, программа лояльности для клиентов, информация о текущих акциях и о трендах в сфере продуктов питания. Кроме того, доступна «UFS Академия» – платформа для обучения партнеров компании.

Руководитель отдела проектной разработки веб-интегратора «Факт» Илья Комиссаров: «Мы запустили B2B-портал на одном из современных фреймворках. Этот выбор был обусловлен стремлением к современным и эффективным решениям, соответствующим запросам пользователей. Наша команда взяла на себя полный цикл разработки проекта для «Юнилевер Русь», включая аналитику, проектирование, дизайн, разработку, тестирование и дальнейшую поддержку».

Первые этапы проекта были выполнены еще в феврале 2024 г., так как компании «Юнилевер Русь» требовалось запустить первый релиз портала уже летом 2024 г. По меркам разработки — это достаточно сжатые сроки. Поэтому проект был разбит на два этапа: первый включал минимальный функционал для текущей работы, такой как каталог продукции и оформление заказов, а затем были добавлены дополнительные функции, включая личные кабинеты и обучающий контент.

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Управляющий директор по работе с предприятиями общественного питания Андрей Кутузов: «Работа с веб-интегратором «Факт» была, с нашей точки зрения, успешной, благодаря релевантному опыту партнера в разработке В2В-платформ. Команда прекрасно справилась с задачей, продемонстрировав высокий уровень профессионализма и глубокое понимание наших потребностей».

Кроме вышеперечисленного функционала на портале предусмотрен личный кабинет, доступный исключительно для юридических лиц, где они могут создавать заказы на продукцию компании.

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