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ИТ в госсекторе
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ЕГАИС объединят с национальной системой маркировки

Росалкогольрегулирование получит доступ к государственной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (ГИС МТ «Честный знак»). Такое решение принято в правительстве. В ближайшее время Минпромторг, Росалкогольрегулирование и Центр развития перспективных технологий (национальный оператор системы маркировки) подпишут специальное соглашение.

Согласно тексту документа, организации будут взаимодействовать в сфере мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке и регистрации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

На сегодня использование этилового спирта при выпуске парфюмерной продукции не отслеживается. Это создает предпосылки его вывода в нелегальное поле и производства из него опасного для жизни и здоровья граждан алкоголя.

Отсутствие прослеживаемости позволяет недобросовестным предпринимателям закупать этиловый спирт под нужды производства парфюма, а на деле производить суррогатный алкоголь или парфюмерные суррогаты двойного назначения, которые приводят к тяжелым отравлениям организма.

За счет обмена данными между Честным знаком и ЕГАИС будет осуществляться контроль выпуска парфюмерной продукции, сравнение с объемом закупаемого сырья, выявляться случаи производства нелегальной продукции, что дополнительно ускорит обеление отрасли и повысит долю легальной, качественной и безопасной продукции. Инициатива создает дополнительные возможности на этапе производства выявлять компании нарушителей, которые производят контрафактную парфюмерию и алкоголь, а также снизить проверки добросовестного бизнеса.

Помимо этого, сейчас идет пилотный проект по маркировке пива, который потребует дополнительной интеграции системы маркировки с ЕГАИС - таким образом системы будут обогащать друг друга уникальными данными как о сырье, из которого производится продукция, так и о прослеживании каждой единицы уже готовой промаркированной продукции вплоть до магазина и до покупателя.

Владимир Бахур

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