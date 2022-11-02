«Честный знак» интегрирован с ЕГАИС

В тестовом контуре системы цифровой маркировки «Честный знак» запущена интеграция с системой ЕГАИС. Теперь участнику эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольных напитков при регистрации организации в системе «Честный знак» не требуется указывать места осуществления деятельности, эти данные автоматически будут загружены в систему маркировки из ЕГАИС. А переданные в ходе эксперимента в ЕГАИС отчёты о производстве, заявки о фиксации сведений о ввозе или перемещении пива и слабоалкогольной продукции, содержащие коды идентификации, будут автоматически поступать из ЕГАИС в систему маркировки.

«Интеграция систем ЕГАИС и «Честный знак» призвана в короткие сроки повысить прозрачность рынка пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, а также снизить количество недобросовестных участников рынка», — отметили в Росалкогольрегулировании.

Сейчас «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и Росалкогольрегулирование (РАР) продолжают интеграцию систем, чтобы расширить возможности по обмену данными между системами.

«Интеграция маркировки и ЕГАИС — это одна из ключевых задач эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольных напитков. Совместная работа двух систем позволит без привлечения бюджетных средств сформировать систему поштучного учета пива», — сказала руководитель товарной группы «Пиво» ЦРПТ Яна Низамиди.

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В рамках тестирования интеграции системы маркировки и ЕГАИС был осуществлен обмен сведениями об участниках оборота пива, о выпускаемой продукции, а также передача сведений о выпущенных и нанесенных в ходе эксперимента кодах маркировки, сведения об обороте на основе реальных производственных данных.

Эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков продлится до 28 февраля 2023 г. В целях снижения нагрузки на отрасль и с учетом сезонных активностей Минпромторг России договорился с производителями пива, что обязательная маркировка будет запущена в несколько этапов: с 1 апреля 2023 г. старт маркировки пива в кегах, с 1 октября 2023 г. — в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 г. — в алюминиевых банках. На сегодняшний день в эксперименте принимают участие 317 участников, в числе которых 187 производителей, 25 импортеров, 93 организации оптово-розничного звена, 12 компаний гостинично-ресторанного бизнеса. Кроме того, к эксперименту присоединились 319 технологических компаний — 150 системных интеграторов производства, 37 интеграторов в сегменте розницы и HoReCa, 37 таможенных складов и логистических центров, а также 101 типография.