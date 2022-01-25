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Интеграция ИТ в госсекторе
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«Ред софт» продолжает обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие Генпрокуратуры России

Генеральная прокуратура Российской Федерации и «Ред софт» заключили государственный контракт по техническому сопровождению Информационной системы межведомственного электронного взаимодействия (ИС МЭВ) Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт»

ИС МЭВ Генпрокуратуры России разрабатывается «Ред софт» с 2014 г. В течение семи лет на основе собственных разработок компания создала для органов прокуратуры пятьдесят два модуля, обеспечивающих его взаимодействие с девятью различными ведомствами (в числе которых ФНС России, МВД России, Федеральное казначейство, Росреестр и др.). Эта система позволила органам прокуратуры автоматизировать взаимодействие в электронном виде с другими ведомствами.

На сегодняшний день ИС МЭВ обеспечивает работу более 10,5 тыс. сотрудников Генпрокуратуры России.

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Команда «Ред софт» разрабатывает модули для подключения информационных систем к СМЭВ и ЕПГУ и автоматизации процессов оказания государственных услуг, а также обеспечивает их сопровождение. Среди заказчиков – Ространснадзор, ФССП России, Минобороны России, Росавиация, ФСИН России и другие федеральные и региональные органы исполнительной власти.

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