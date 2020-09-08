Корневой ИТ-системе электронного правительства грозит реформа

Мишустин реформирует СМЭВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о реформе системы электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Цель реформы – повысить эффективность работы госорганов и качество электронных услуг. Постановление от 4 сентября 2020 г. №1347 опубликовано на сайте Правительства.

СМЭВ – это корневая система электронного правительства, созданная для взаимодействия чиновников федеральных, региональных и муниципальных органов при предоставлении госуслуг. Реализация взаимодействия информационных систем организаций и ведомств осуществляется в рамках государственной целевой программы «Информационное общество (2011-2020 гг.)».

Что должно измениться

Нынешняя реформа предполагает несколько изменений.

Во-первых, региональные министерства и ведомства, органы местного самоуправления, а также организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, которые находятся на территории одного субъекта, смогут взаимодействовать между собой через СМЭВ напрямую, а не только с использованием региональных систем межведомственного взаимодействия.

Михаил Мишустин подписал постановление о совершенствовании СМЭВ

Во-вторых, в систему внедрят дополнительные средства контроля, маршрутизации сообщений, возможности автоматического исполнения последовательностей межведомственных запросов и ограничения передачи сообщений в случае нарушения правил взаимодействия.

В-третьих, органы власти и внебюджетные фонды должны будут использовать СМЭВ в соответствии с техническими требованиями, которые установила Минкомсвязи.

Это поможет уменьшить нагрузку на отдельные сегменты системы, снизить количество сбоев и существенно повысить её надёжность.

Система работает в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Согласно закону, органы власти не имеют права требовать с обратившихся к ним граждан дополнительные справки, документы и сведения, которые и так есть в их распоряжении. Эти данные они должны получать друг у друга через систему межведомственного взаимодействия.

Напомним, что СМЭВ, призванная упростить гражданам процесс получения госуслуг, создавалась и модернизировалась много лет. Первое упоминание необходимости автоматизации соответствующих процессов можно найти еще в концепции формирования в России электронного правительства до 2010 г. Ее в 2007-2008 гг. подготовило Мининформсвязи под руководством Леонида Реймана. С 2008 г. по май 2012 г. за создание системы отвечало Минкомсвязи под руководством Игоря Щеголева, а затем проект курировала новая команда министерства во главе с Николаем Никифоровым.

На CNews Forum в ноябре 2018 г. Владислав Онищенко, руководитель Аналитического центра при Правительстве России, организации, который выполнял функцию проектного офиса программы «Цифровая экономика» сказал, что СМЭВ накопила технологическое отставание от растущих потребностей цифрового обмена информацией.

В конце августа 2018 г. на заседании подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг одобрен план развития Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) на 2018-2020 гг.

Некоторые ключевые подробности о СМЭВ

В целом, под инфраструктурой электронного правительства власти России подразумевают совокупность государственных информационных систем (ГИС), программно-аппаратных средств и сетей связи, обеспечивающих при оказании услуг и осуществлении функций в электронной форме взаимодействие госорганов, граждан и юридических лиц. В состав существующей инфраструктуры входят, помимо СМЭВ, портал госуслуг (ЕПГУ), единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), система досудебного обжалования решений, принятых при осуществлении госуслуг, единая система нормативной справочной информации и др.

С точки зрения гражданина, основной плюс СМЭВ в том, что при ее функционировании граждане избавлены от необходимости собирать документы в различных государственных органах. При обращении за госуслугой гражданин обязан предоставить только документы личного хранения (паспорт, свидетельство о рождении). Все остальные справки собирает само ведомство. Государственный орган не вправе требовать от граждан или организаций, обратившихся за госуслугой сведения, которые уже имеются в распоряжении другого государственного органа.

Базовые функции СМЭВ – ведение реестра электронных сервисов, ведение политик безопасности, применяемых к зарегистрированным электронным сервисам, маршрутизация сообщений к зарегистрированным электронным сервисам при синхронном и асинхронном взаимодействии, протоколирование обращений к сервисам, оповещение оператора (Минкомсвязи) СМЭВ о сбоях в работе сервисов, подписание электронных сообщений электронной подписью и другие функции.

СМЭВ состоит из сети защищенных каналов связи между узлами, расположенными в центрах обработки данных Ростелекома. Участники СМЭВ являются поставщиками и потребителями сведений: каждый поставщик сведений публикует и регистрирует в СМЭВ свой электронный сервис, который предназначен для обработки запросов и выдачи сведений. Каждый потребитель сведений получает доступ к опубликованным сервисам в СМЭВ в случае необходимости, реализует адаптер, который умеет правильно запрашивать сведения и получать ответ. Строительством инфраструктуры СМЭВ занимается «Ростелеком». К системе подключены все федеральные органы исполнительной власти России, а интенсивность работы системы (пиковая нагрузка) составляет более 95,8 млн запросов в сутки.

По данным «Ростелекома», в 2017 г. общее количество запросов, переданных с помощью СМЭВ, превысило 19 млрд. СМЭВ также обеспечивает передачу информации о платежах, совершенных банковскими организациями, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В 2017 г. количество подключенных к СМЭВ удостоверяющих центров достигло 160 участников.

Изначально СМЭВ была создана для взаимодействия органов власти в рамках предоставления госуслуг, но с 2013 г. к ней активно стали подключаться и кредитные организации (помимо проверки паспортных данных, банки передают через СМЭВ в Казначейство информацию о платежах за услуги бюджетных учреждений). В том числе банки стали обращаться к ФМС через СМЭВ.

Взаимодействие между федеральными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами при предоставлении госуслуг стало осуществляться исключительно с использованием СМЭВ с 1 января 2015 г. Тогда же власти запретили самостоятельную разработку новых сервисов. Органам власти субъектов России было рекомендовано перейти на единый электронный сервис с 1 января 2017 г., согласно постановлению Правительства №1222 «О дальнейшем развитии единой системы межведомственного электронного взаимодействия».

Со 2 апреля 2018 г. столичные суды общей юрисдикции стали направлять все исполнительные документы в адрес всех территориальных органов ФССП России только в электронном виде посредством СМЭВ.