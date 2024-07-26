ДИТ Москвы: на mos.ru обновлен сервис «Запись к нотариусу»

На портале mos.ru обновлен сервис «Запись к нотариусу. Об этом CNews сообщили в столичном Департаменте информационных технологий. Теперь у горожан появилась возможность перенести запись, а все нотариальные действия разделили на категории, благодаря которым найти нужное станет проще.

«Благодаря обновлению сервиса пользователям стало еще удобнее планировать визит к нотариусу. Во-первых, если у человека изменились планы, теперь он может не отменять запись, а перенести ее прямо в сервисе на более удобное время или другой день. Во-вторых, увеличивается количество видов нотариальных действий, доступных для электронной записи, а чтобы было проще найти нужное, их разделили на несколько крупных категорий. Чаще всего пользователи mos.ru записываются к нотариусу для удостоверения доверенности или согласия, по этим поводам было около 6,5 тыс. обращений с начала года. А всего с января сервисом воспользовались более 16 тыс. раз», – отметил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

На этапе оформления записи теперь можно по желанию заявителя прикрепить документы.

Еще одна важная доработка касается добавления документов в электронном виде уже после оформления записи на прием. Получив заявку, нотариус может с помощью сервиса запросить недостающие документы для совершения того или иного нотариального действия. В этом случае в личном кабинете заявителя в разделе «Заявки и уведомления» появится кнопка «Загрузить документы», а уведомление об этом поступит на электронную почту. Так риск получить отказ в совершении нотариального действия из-за отсутствия каких-либо документов сводится к минимуму.

«Сервис стал более удобен как для горожан, так и для самих нотариусов. Теперь нотариусам легче планировать единый график приема граждан с учетом и тех, кто записался онлайн на портале mos.ru, и тех, кто оформил запись по телефону или электронной почте. Тем самым, исключаются временные накладки при формировании очередности. Всего в Москве 700 нотариусов, и в перспективе стоит задача, чтобы к каждому из них жители столицы могли записываться через портал mos.ru», – отметил президент Московской городской нотариальной палаты Константин Корсик.

Чтобы воспользоваться сервисом, в каталоге услуг для жителей нужно перейти в раздел «Документы» и выбрать из списка «Запись на прием к нотариусу». Затем надо нажать на кнопку «Получить услугу». В обновленной форме необходимо выбрать вид нотариального действия из каталога. На следующем шаге надо выбрать нотариуса, дату и время посещения. Сервис покажет загруженность выбранного нотариуса, при необходимости можно поменять нотариальную контору. Сведения о заявителе заполнятся автоматически на основании информации, которую он указал в своем профиле на mos.ru. После оформления заявки уведомление придет на электронную почту и в личный кабинет заявителя. Сервис доступен физическим лицам старше 18 лет с полной учетной записью на портале mos.ru.

Обновление сервиса стало результатом совместной работы специалистов Департамента информационных технологий города Москвы, aонда «Центр инноваций и информационных технологий» Федеральной нотариальной палаты и Московской городской нотариальной палаты.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».