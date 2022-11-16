В Тюмени нотариальные документы оцифруют на оборудовании «Эларскан»

Современный отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан А2-400» поставлен в Тюменскую областную нотариальную палату. Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

Тюменская областная нотариальная палата была образована в 1993 г., и в настоящий момент в ней состоит более 70 нотариусов, занимающихся частной практикой в 23 нотариальных округах Тюмени, Тюменского района и части Тюменской области. Ежедневная деятельность нотариуса связана с большим количеством документации и бумажной работы. Кроме того, в структуру аппарата Тюменской областной нотариальной палаты входит нотариальный архив, на хранении которого находятся дела ликвидированных государственных нотариальных контор города Тюмени и Тюменского района.

Новый сканер «Эларскан А2-400» позволит бережно и в высоком разрешении сканировать разные виды сшитых и расшитых оригиналов формата до А2, используя автофокусировку и автоматическую настройку на различные по толщине и фактуре документы. V-образная колыбель регулируется под нужный формат и градус раскрытия, — 90, 120 или 180, позволяя сканировать оригиналы толщиной до 15 см и весом до 15 кг. Работа с «Эларскан А2» является максимально простой и позволит любому сотруднику организации отсканировать необходимый объем документов. С помощью встроенного ПО «Эларскан» позволяет обрабатывать полученные изображения и сохранять их в память сканера, на внешний USB-носитель и в единую информационную систему нотариата.

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Сканеры «Эларскан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.