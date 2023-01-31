РОНП оцифрует нотариальную документацию с помощью сканеров «Эларскан»

Современный отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан А2-400Р» поставлен в Рязанскую областную нотариальную палату.

Рязанская областная нотариальная палата (РОНП) была создана в 1994 г., и на сегодняшний день в Рязани и Рязанской области работают 70 нотариусов и 51 помощников нотариусов. В задачи Рязанской областной нотариальной палаты входит проведение проверок профессиональной деятельности нотариусов, рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, касающихся профессиональной деятельности нотариусов, обеспечение профессиональной деятельности нотариусов, методическая и социальная помощь нотариусам. При этом ежедневная деятельность нотариуса связана с большим количеством документации и бумажной работы.

Новый сканер «Эларскан А2-400Р» позволит бережно и в высоком разрешении сканировать разные виды сшитых и расшитых оригиналов формата до А2, используя автоматическую настройку на различные по толщине и фактуре документы.

V-образная колыбель регулируется под нужный формат и градус раскрытия, — 90, 120 или 180, позволяя сканировать оригиналы толщиной до 15 см и весом до 15 кг.

Работа со сканером является максимально простой и позволит любому сотруднику организации отсканировать необходимый объем документов. С помощью встроенного ПО «Эларскан» позволяет обрабатывать полученные изображения и сохранять их в память сканера, на внешний USB-носитель и в единую информационную систему нотариата.

Сканеры «Эларскан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.