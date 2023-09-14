Москвичи записались к нотариусам через портал mos.ru более 50 тысяч раз

Жители Москвы более 50 тысячи раз записались к нотариусу онлайн с помощью сервиса на портале mos.ru. Сервис помогает горожанам заранее спланировать визит к специалисту, выбрать удобные дату и время для посещения, подготовить все документы и получить услугу без ожидания в очереди. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Запись к нотариусу на mos.ru — простой и удобный инструмент, с помощью которого можно записаться на получение различных нотариальных услуг: от подачи документов для подготовки к сделке с участием материнского капитала до оформления наследства. Всего в сервисе открыта запись на 43 нотариальные услуги, которые оказывают уже около 240 столичных нотариусов. Благодаря удобству, сервис становится все более востребованным. В этом году пик записей к специалистам пришелся на апрель, июнь и июль», - сказали представители Департамента информационных технологий Москвы.

Чаще всего жители обращались к нотариусам по вопросам удостоверения доверенности или согласия — для решения этого вопроса было забронировано 20568 встреч со специалистами. Кроме того, среди популярных вопросов - оформление наследства (10061 запись) и подача документов для совершения различных нотариальных действий (5755 записей).

Жители также обращались для подачи документов нотариусу для подготовки к сделке с недвижимостью (купля-продажа, мена и дарение), для заверения копий документов и подлинности подписей, составления завещаний, брачных договоров или соглашений о разделе имущества супругов, алиментных соглашений, договоров аренды или найма, а также для подготовки к сделкам с участием материнского капитала.

Как записаться к нотариусу онлайн

Чтобы воспользоваться сервисом в каталоге услуг в разделе. для жителей нужно выбрать вкладку «Документы», перейти на «Запись на прием к нотариусу» и кликнуть на кнопку «Получить услугу». Далее необходимо указать тему обращения, выбрать нотариуса, дату и время посещения. Поля с данными заполнять не потребуется: информация автоматически подтянется из личного кабинета пользователя. После оформления заявки на электронную почту и в личный кабинет придет уведомление.

Услуга доступна физическим лицам, имеющим стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru, а также представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям.

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Сервис записи к нотариусу на mos.ru заработал в июне 2021 г. Это совместный проект Правительства Москвы и Московской городской нотариальной палаты.

Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».